Kim są "Ołowiane dzieci"? Pierwszy zwiastun serialu Netfliksa

Jakiś czas temu prezentowaliśmy fotosy z serialu "Ołowiane dzieci" (znajdziecie je TUTAJ). Teraz nadszedł czas na pierwszy zwiastun.Netflix udostępnił też serię nowych zdjęć z planu.

Pierwszy zwiastun "Ołowianych dzieci"


"Ołowiane dzieci" trafią na Netflix już 11 lutego. Wcielającej się w główną rolę Joannie Kulig partnerują Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Sebastian Pawlak i Julia Polaczek. Zobaczcie pierwszy zwiastun:



W oficjalnym opisie czytamy:

"Ołowiane dzieci" to sześcioodcinkowy dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w latach 70. na Śląsku. Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ukazuje odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności.

Poniżej prezentujemy serię nowych zdjęć z planu:

Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Kinga Preis i Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Kinga Preis i Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Agata Kulesza w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Michał Żurawski w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka


Najważniejsze role Joanny Kulig


Joanna Kulig najlepiej znana jest z roli Zuli w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego. W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Sponsoring" i "Kobieta z…" Małgorzaty Szumowskiej, "Disco Polo" Macieja Bochniaka, "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" Patryka Vegi, "Kler" Wojciecha Smarzowskiego czy "7 uczuć" Marka Koterskiego oraz seriale "O mnie się nie martw" i "The Eddy".

