Kim są "Ołowiane dzieci"? Pierwszy zwiastun serialu Netfliksa

Jakiś czas temu prezentowaliśmy fotosy z serialu "Ołowiane dzieci" (znajdziecie je TUTAJ). Teraz nadszedł czas na pierwszy zwiastun.Netflix udostępnił też serię nowych zdjęć z planu.
Pierwszy zwiastun "Ołowianych dzieci"
"Ołowiane dzieci
" trafią na Netflix już 11 lutego. Wcielającej się w główną rolę Joannie Kulig
partnerują Agata Kulesza
, Kinga Preis
, Michał Żurawski
, Marian Dziędziel
, Zbigniew Zamachowski
, Sebastian Pawlak
i Julia Polaczek
. Zobaczcie pierwszy zwiastun:
W oficjalnym opisie czytamy: "Ołowiane dzieci" to sześcioodcinkowy dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w latach 70. na Śląsku. Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ukazuje odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności.
Poniżej prezentujemy serię nowych zdjęć z planu:
Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Kinga Preis i Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Kinga Preis i Joanna Kulig w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Agata Kulesza w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Michał Żurawski w serialu "Ołowiane dzieci". Fot. Robert Pałka
Najważniejsze role Joanny KuligJoanna Kulig
najlepiej znana jest z roli Zuli w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie
" Pawła Pawlikowskiego
. W jej filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Sponsoring
" i "Kobieta z…
" Małgorzaty Szumowskiej
, "Disco Polo
" Macieja Bochniaka
, "Pitbull. Niebezpieczne kobiety
" Patryka Vegi
, "Kler
" Wojciecha Smarzowskiego
czy "7 uczuć
" Marka Koterskiego
oraz seriale "O mnie się nie martw
" i "The Eddy
".