Newsy Seriale To będzie polska "Eric Brokovich"? Znamy datę premiery "Ołowianych dzieci" z Joanną Kulig
Seriale

To będzie polska "Eric Brokovich"? Znamy datę premiery "Ołowianych dzieci" z Joanną Kulig

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22O%C5%82owiane+dzieci%22%3A+kiedy+na+Netflix+Data+premiery+serialu+z+Joann%C4%85+Kulig+ujawniona-164608
To będzie polska &quot;Eric Brokovich&quot;? Znamy datę premiery &quot;Ołowianych dzieci&quot; z Joanną Kulig
źródło: Materiał nadesłany
autor: Robert Pałka
Netflix ogłosił dziś datę premiery swojego nowego polskiego serialu pt. "Ołowiane dzieci". To inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia młodej lekarki (Joanna Kulig), która sprzeciwia się komunistycznemu aparatowi, aby ratować zdrowie najmłodszych. 6-odcinkowa produkcja zadebiutuje w serwisie już 11 lutego.  

"Ołowiane dzieci": o serialu



Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. na Śląsku. Główna bohaterka Jolanta Wadowska-Król to idealistyczna lekarka, która odkrywa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Kobieta decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny - dzieci oraz męża (w tej roli Sebastian Pawlak).



"Ołowiane dzieci" pokazują opór przed zmianą i siłę, jaką trzeba w sobie znaleźć, by się temu przeciwstawić. W postaci Joli Wadowskiej-Król zobaczyłam przede wszystkim uczciwość, niezwykłą odwagę, upór i bezkompromisowość. Jej życiorys stawia pytanie czy sami będąc na jej miejscu znaleźlibyśmy w sobie wystarczająco dużo siły, aby stanąć samemu przeciw systemowi. Odpowiednie przygotowanie, atmosfera na planie - to wszystko pozwoliło mi całkowicie zanurzyć się w świecie tej postaci i poczuć jej rytm. To była praca fascynująca, intensywna i wyczerpująca, ale właśnie dzięki temu prawdziwa - mówi Joanna Kulig.

W walce z systemem lekarkę wspiera Wiesia Wilczek, doświadczona i zacięta pielęgniarka z Szopienic - w tej roli Kinga Preis. Początkowo traktuje Jolę jak obcą osobę z miasta, ale z czasem staje się jej najbliższą sojuszniczką i przewodniczką po świecie hutników. Na horyzoncie medycznego świata pojawia się również Profesor Berger (Agata Kulesza) - charyzmatyczna i apodyktyczna szefowa kliniki pediatrycznej, która balansuje na krawędzi pomiędzy lojalnością wobec systemu, dbaniem o własne interesy, a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci.



Niestety, na drodze Wadowskiej-Król stają wpływowi przedstawiciele systemu, dla których ujawnienie prawdy o hucie w Szopienicach jest dużym zagrożeniem. Jednym z nich jest oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela (Michał Żurawski), który otrzymuje zadanie ukrycia skandalu w hucie. Polityczny wymiar historii pogłębiają również działania Zdzisława Grudnia (Zbigniew Zamachowski), który zrobi wszystko aby utrzymać władzę i wpływy na Śląsku, a także wojewody śląskiego Jerzego Ziętka (Marian Dziędziel) - człowieka rozdartego między politycznymi interesami, a troską o własną, śląską społeczność.


Za kamerą stanął Maciej Pieprzyca mający na koncie takie głośne produkcje jak "Chce się żyć", "Kruk" oraz "Idź przodem, bracie". Scenariusz inspirowany książką Michała Jędryki napisał Jakub Korolczuk ("Niebo. Rok w piekle").

Powiązane artykuły Ołowiane dzieci

Ołowiane dzieci  (2026)

 Ołowiane dzieci

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Ten serial przewidział atak USA na Wenezuelę?

14 komentarzy
Seriale

Nowy odcinek "Stranger Things" dziś w nocy? Tak głosi fanowska teoria

10 komentarzy
VOD Seriale

"Tomb Raider": Kogo zagrają Weaver i Isaacs? Ujawniono resztę obsady

11 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten serial pokonał "Stranger Things"

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – jak poradził sobie koniec "Stranger Things"?

Filmy

Z uniwersum Marvela do filmu o Batmanie

16 komentarzy
Filmy

Sydney Sweeney powróci w sequelu "Pomocy domowej"

28 komentarzy