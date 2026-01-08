TYLKO U NAS: Kulig, Kulesza i Żurawski na nowych zdjęciach z serialu Netfliksa "Ołowiane dzieci"

11 lutego w serwisie Netflix zadebiutuje inspirowany prawdziwymi zdarzeniami 6-odcinkowy serial "Ołowiane dzieci". W obsadzie zastęp gwiazd: Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Zbigniew Zamachowski i Marian Dziędziel. Dziś jako jedyne medium w Polsce dzielimy się z Wami nowymi zdjęciami z tej poruszającej produkcji.
Autorem wszystkich zdjęć jest Robert Pałka
"Ołowiane dzieci": Joanna Kulig walczy z komunistycznym systemem
Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. na Śląsku. Główna bohaterka Jolanta Wadowska-Król to idealistyczna lekarka, która odkrywa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Kobieta decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny - dzieci oraz męża (Sebastian Pawlak
).
"Ołowiane dzieci
" pokazują opór przed zmianą i siłę, jaką trzeba w sobie znaleźć, by się temu przeciwstawić. W postaci Joli Wadowskiej-Król zobaczyłam przede wszystkim uczciwość, niezwykłą odwagę, upór i bezkompromisowość. Jej życiorys stawia pytanie czy sami będąc na jej miejscu znaleźlibyśmy w sobie wystarczająco dużo siły, aby stanąć samemu przeciw systemowi. Odpowiednie przygotowanie, atmosfera na planie - to wszystko pozwoliło mi całkowicie zanurzyć się w świecie tej postaci i poczuć jej rytm. To była praca fascynująca, intensywna i wyczerpująca, ale właśnie dzięki temu prawdziwa - mówi Joanna Kulig
.
W walce z systemem lekarkę wspiera Wiesia Wilczek, doświadczona i zacięta pielęgniarka z Szopienic - w tej roli Kinga Preis
. Początkowo traktuje Jolę jak obcą osobę z miasta, ale z czasem staje się jej najbliższą sojuszniczką i przewodniczką po świecie hutników. Na horyzoncie medycznego świata pojawia się również Profesor Berger (Agata Kulesza
) - charyzmatyczna i apodyktyczna szefowa kliniki pediatrycznej, która balansuje na krawędzi pomiędzy lojalnością wobec systemu, dbaniem o własne interesy, a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci.
Niestety, na drodze Wadowskiej-Król stają wpływowi przedstawiciele systemu, dla których ujawnienie prawdy o hucie w Szopienicach jest dużym zagrożeniem. Jednym z nich jest oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela (Michał Żurawski
), który otrzymuje zadanie ukrycia skandalu w hucie. Polityczny wymiar historii pogłębiają również działania Zdzisława Grudnia (Zbigniew Zamachowski
), który zrobi wszystko aby utrzymać władzę i wpływy na Śląsku, a także wojewody śląskiego Jerzego Ziętka (Marian Dziędziel
) - człowieka rozdartego między politycznymi interesami, a troską o własną, śląską społeczność.
Za kamerą stanął Maciej Pieprzyca
mający na koncie takie głośne tytuły jak "Chce się żyć
", "Jestem mordercą
", "Kruk
" oraz "Idź przodem, bracie
". Scenariusz inspirowany książką Michała Jędryki napisał Jakub Korolczuk
("Niebo. Rok w piekle
").