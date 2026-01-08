Newsy Seriale Multimedia TYLKO U NAS: Kulig, Kulesza i Żurawski na nowych zdjęciach z serialu Netfliksa "Ołowiane dzieci"
TYLKO U NAS: Kulig, Kulesza i Żurawski na nowych zdjęciach z serialu Netfliksa "Ołowiane dzieci"

autor:
https://www.filmweb.pl/news/%22O%C5%82owiane+dzieci%22%3A+tylko+u+nas+Kulig%2C+Kulesza+i+%C5%BBurawski+na+nowych+zdj%C4%99ciach+z+serialu+Netfliksa-164623
źródło: Materiał nadesłany
autor: Robert Pałka
11 lutego w serwisie Netflix zadebiutuje inspirowany prawdziwymi zdarzeniami 6-odcinkowy serial "Ołowiane dzieci". W obsadzie zastęp gwiazd: Joanna Kulig, Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Zbigniew Zamachowski i Marian Dziędziel. Dziś jako jedyne medium w Polsce dzielimy się z Wami nowymi zdjęciami z tej poruszającej produkcji.     








Autorem wszystkich zdjęć jest Robert Pałka


"Ołowiane dzieci": Joanna Kulig walczy z komunistycznym systemem



Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. na Śląsku. Główna bohaterka Jolanta Wadowska-Król to idealistyczna lekarka, która odkrywa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Kobieta decyduje się działać wśród śląskiej społeczności mimo presji władz i usilnych prób tuszowania sprawy. Ponadto, pojawia się realne zagrożenie dla jej kariery i bezpieczeństwa rodziny - dzieci oraz męża (Sebastian Pawlak).   

"Ołowiane dzieci" pokazują opór przed zmianą i siłę, jaką trzeba w sobie znaleźć, by się temu przeciwstawić. W postaci Joli Wadowskiej-Król zobaczyłam przede wszystkim uczciwość, niezwykłą odwagę, upór i bezkompromisowość. Jej życiorys stawia pytanie czy sami będąc na jej miejscu znaleźlibyśmy w sobie wystarczająco dużo siły, aby stanąć samemu przeciw systemowi. Odpowiednie przygotowanie, atmosfera na planie - to wszystko pozwoliło mi całkowicie zanurzyć się w świecie tej postaci i poczuć jej rytm. To była praca fascynująca, intensywna i wyczerpująca, ale właśnie dzięki temu prawdziwa - mówi Joanna Kulig.

W walce z systemem lekarkę wspiera Wiesia Wilczek, doświadczona i zacięta pielęgniarka z Szopienic - w tej roli Kinga Preis. Początkowo traktuje Jolę jak obcą osobę z miasta, ale z czasem staje się jej najbliższą sojuszniczką i przewodniczką po świecie hutników. Na horyzoncie medycznego świata pojawia się również Profesor Berger (Agata Kulesza) - charyzmatyczna i apodyktyczna szefowa kliniki pediatrycznej, która balansuje na krawędzi pomiędzy lojalnością wobec systemu, dbaniem o własne interesy, a lekarskim obowiązkiem ratowania dzieci. 

Niestety, na drodze Wadowskiej-Król stają wpływowi przedstawiciele systemu, dla których ujawnienie prawdy o hucie w Szopienicach jest dużym zagrożeniem. Jednym z nich jest oficer Służby Bezpieczeństwa Hubert Niedziela (Michał Żurawski), który otrzymuje zadanie ukrycia skandalu w hucie. Polityczny wymiar historii pogłębiają również działania Zdzisława Grudnia (Zbigniew Zamachowski), który zrobi wszystko aby utrzymać władzę i wpływy na Śląsku, a także wojewody śląskiego Jerzego Ziętka (Marian Dziędziel) - człowieka rozdartego między politycznymi interesami, a troską o własną, śląską społeczność.  

Za kamerą stanął Maciej Pieprzyca mający na koncie takie głośne tytuły jak "Chce się żyć", "Jestem mordercą", "Kruk" oraz "Idź przodem, bracie". Scenariusz inspirowany książką Michała Jędryki napisał Jakub Korolczuk ("Niebo. Rok w piekle"). 

