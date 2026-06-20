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Czy poznaliśmy właśnie scenarzystę nowego filmu o Obcym?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obcy%22%3A+Brian+Duffield+%28%22Upadek+wieloryba%22%29+pracuje+nad+nowym+filmem+o+ksenomorfie-167189
Czy poznaliśmy właśnie scenarzystę nowego filmu o Obcym?
źródło: materialy promocyjne
Czyżby w krążących po Hollywood plotkach było ziarno prawdy? Wszystko wskazuje na to, że Brian Duffield (na zdjęciu niżej) pisze scenariusz nowego filmu o Obcym, który powstaje dla 20th Century Studios.

GettyImages-2147815664.jpg Getty Images © Tommaso Boddi

Brian Duffield pracuje nad nowym filmem o Obcym?


Jak podaje blog World of Reel, nazwisko Duffielda przewinęło się już w kontekście "Obcego" kilkakrotnie. Tydzień temu mówił o tym Jeff Sneider w swoim podcaście The Hot Mic. Kilka dni później informacje te potwierdził Daniel Richtman.

20th Century Fox na razie dystansuje się od tych informacji. Steve Asbell, prezes studia, skomentował dotychczasowe plotki pytaniem "Kto?" (poniżej możecie zobaczyć jego wpis na portalu X). Komentarz wydaje się jednak ironiczny, zważywszy, że Asbell dobrze zna Duffielda – miał już okazję współpracować z nim przy filmach "Nikt cię nie ocali" oraz zmierzającym na ekrany "Upadku wieloryba".



Szczegóły projektu tradycyjnie trzymane są w ścisłej tajemnicy. Nie wiadomo, czy film, nad którym pracuje Duffield, miałby być kontynuacją "Romulusa", od które odsunięty został Fede Álvarez (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), czy też będzie to nowy projekt. Na razie nie ustalono też, kto zajmie krzesło reżysera, ale niewykluczone, że może to być sam Duffield.

Kim jest Brian Duffield?


Jako scenarzysta Brian Duffield znany jest ze współpracy z takimi reżyserami jak Robert Schwentke ("Zbuntowana", współscen. Akiva Goldsman), McG ("Opiekunka"), Michael Matthews ("Miłość i potwory", współscen. Matthew Robinson) czy William Eubank ("Głębia strachu", współscen. Adam Cozad). Jako reżyser zadebiutował w 2020 roku czarną komedią "Spontaniczni", a trzy lata później na ekrany trafił jego drugi film – thriller sci-fi "Nie ocali cię nikt". Na październik zaplanowana jest premiera jego trzeciego filmu – survivalowego thrillera "Upadek wieloryba".

"Obcy" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinki podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o  serii "Obcy":




Zobacz zwiastun filmu "Obcy: Romulus"


Aktualnie cykl filmów o Obcym zamyka wyreżyserowany przez Fede Álvareza "Romulus", który trafił na ekrany w 2024 roku. Przypominamy zwiastun:

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