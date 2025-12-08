Oczekiwanie na powrót Sigourney Weaver do serii "Obcy" jest już kwestią pokoleniową. Od czasu "Obcego: Przebudzenie" – ostatniego razu, gdy oglądaliśmy aktorkę na ekranie jako Ellen Ripley – minęło niemal 30 lat. Przez cały ten okres fanów rozgrzewały plotki o jej możliwym powrocie. Dziś jest jednak bliżej niż kiedykolwiek – jak informuje portal Games Radar, Weaver w wywiadach otwarcie deklaruje chęć powrotu do kultowej marki i swojej najbardziej ikonicznej kreacji.
Sigourney Weaver powróci do roli Ripley?
Okazją do udzielenia komentarza na temat powrotu do serii "Obcy
" okazała się trasa promocyjna najnowszej części "Avatara
". Po pytaniach o ponowną wizytę na Cameronowskiej planecie Pandora, dziennikarze nie mogli nie zapytać o to, czy oraz kiedy aktorka raz jeszcze zwiedzi kosmiczną przestrzeń jako Ripley.
Posuwamy się krok po kroku. Ale to bardzo interesujący proces. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo uważam, że byłoby to coś wspaniałego. Myślę, że fani pokochaliby tę wizję, ale jest ona wciąż na bardzo wczesnym etapie Getty Images © Vittorio Zunino Celotto
– ujawniła aktorka. To pierwszy raz, gdy Sigourney Weaver
z takim entuzjazmem wypowiedziała się o chęci powrotu do franczyzy.
Przypomnijmy, że o możliwym powrocie do kultowej roli aktorka mówiła już wcześniej w październiku tego roku. Z dystansem, ale i ekscytacją w głosie wypowiadała się wówczas o pierwszych stronach powstającego właśnie scenariusza Waltera Hilla
(producenta serii "Obcy
"), który wraca do postaci Ripley, próbując poszerzyć jej historię o nowe perspektywy. Mówiła wówczas: Powiedziałam, że osobiście nie czuję potrzeby powrotu. Zawsze powtarzam, żeby dać jej spokój, dać jej odpocząć. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się bardzo prawdziwe. To opowieść o społeczeństwie, które niewoli kogoś, kto próbował pomóc ludzkości. Dla nich stanowi ona problem, więc ją zamykają
– mówiła aktorka. Jak widać, w przeciągu tych dwóch miesięcy projekt zdążył zyskać jej pełne i pozbawione wątpliwości poparcie.
Podsumowujemy serial "Obcy: Ziemia"
O czym opowiada serial "Obcy: Ziemia"?
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.