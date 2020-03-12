Newsy Filmy "Obcy: Romulus 2". Koniec dramy? Jest kandydat na reżysera
"Obcy: Romulus 2". Koniec dramy? Jest kandydat na reżysera

Czyżby w końcu zakulisowe dramaty dobiegły końca i długo wyczekiwany sequel filmu "Obcy: Romulus" wreszcie powstanie? Być może. Wygląda bowiem na to, że producenci wreszcie znaleźli reżysera dwójki.


"Obcy: Romulus" - kto zastąpi Fede Álvareza?



Nadzieje fanów rozbudził portal Nexus Point News, który podaje, że jest już kandydat na stanowisko reżysera. To Michael Sarnoski, który ma już doświadczenie z dużymi markami, wyreżyserował bowiem film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy". W tym roku do kin trafi jego nowa produkcja "Robin Hood: Koniec legendy", więc wygląda na to, że miałby czas zająć się kontynuacją widowiska "Obcy: Romulus".

Należy jednak pamiętać, że nie jest on pierwszym reżyserem, o którym mówi się w kontekście realizacji drugiego "Romulusa". Pierwotnie wszyscy byli pewni, że za kamerą stanie Fede Álvarez, czyli autor oryginału. Ten jednak, choć pracował nad scenariuszem, publicznie ogłosił, że nie zamierza tego robić. Po sieci krążyły plotki o tym, że powodem był jego konflikt z producentem Ridleyem Scottem.


We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się z kolei doniesienia o tym, że za kamerą sequela może stanąć reżyser "Gdy rodzi się zło" Demián Rugna. Jego nazwisko wspominali Álvarez i Sayagues, czyli autorzy scenariusza kontynuacji. Jednak te doniesienia nigdy nie zostały potwierdzone.

O czym opowie sequel, tego na razie nie wiadomo. Akcja filmu "Obcy: Romulus" osadzona została pomiędzy filmami Ridleya Scotta i Jamesa Camerona. Rozgrywała się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain (Cailee Spaeny) pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andym (David Jonsson). W realizacji marzeń może im ponuć odzyskanie sprzętu z porzuconej stacji kosmicznej. Wraz z grupą przyjaciół docierają do kosmicznego wraku, nie zdając sobie sprawy z tego, że stacja skrywa koszmarną tajemnicę. 

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"




