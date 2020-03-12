"Obcy: Romulus 2". Koniec dramy? Jest kandydat na reżysera

Czyżby w końcu zakulisowe dramaty dobiegły końca i długo wyczekiwany sequel filmu "Obcy: Romulus" wreszcie powstanie? Być może. Wygląda bowiem na to, że producenci wreszcie znaleźli reżysera dwójki. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Obcy: Romulus" - kto zastąpi Fede Álvareza?
Nadzieje fanów rozbudził portal Nexus Point News, który podaje, że jest już kandydat na stanowisko reżysera. To Michael Sarnoski
, który ma już doświadczenie z dużymi markami, wyreżyserował bowiem film "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"
. W tym roku do kin trafi jego nowa produkcja "Robin Hood: Koniec legendy"
, więc wygląda na to, że miałby czas zająć się kontynuacją widowiska "Obcy: Romulus"
.
Należy jednak pamiętać, że nie jest on pierwszym reżyserem, o którym mówi się w kontekście realizacji drugiego "Romulusa
". Pierwotnie wszyscy byli pewni, że za kamerą stanie Fede Álvarez
, czyli autor oryginału. Ten jednak, choć pracował nad scenariuszem, publicznie ogłosił, że nie zamierza tego robić. Po sieci krążyły plotki o tym, że powodem był jego konflikt z producentem Ridleyem Scottem
.
We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się z kolei doniesienia o tym, że za kamerą sequela może stanąć reżyser "Gdy rodzi się zło
" Demián Rugna
. Jego nazwisko wspominali Álvarez
i Sayagues
, czyli autorzy scenariusza kontynuacji. Jednak te doniesienia nigdy nie zostały potwierdzone.
O czym opowie sequel, tego na razie nie wiadomo. Akcja filmu "Obcy: Romulus"
osadzona została pomiędzy filmami Ridleya Scotta
i Jamesa Camerona
. Rozgrywała się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain (Cailee Spaeny
) pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andym (David Jonsson
). W realizacji marzeń może im ponuć odzyskanie sprzętu z porzuconej stacji kosmicznej. Wraz z grupą przyjaciół docierają do kosmicznego wraku, nie zdając sobie sprawy z tego, że stacja skrywa koszmarną tajemnicę.
