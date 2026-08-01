To już koniec? "Obcy: Romulus 2" odłożony na półkę

Wygląda na to, że Ridley Scott dopiął swego i doprowadził do całkowitego zaprzestania prac nad widowiskiem "Obcy: Romulus 2". Jak donosi portal World of Reel, projekt został odstawiony na półkę i na razie nie ma planu, by to się zmieniło.
Studio zapomina o "Obcym: Romulusie 2" i skupia się na nowym "Obcym"
Przypomnijmy, że "Obcy: Romulus 2"
był już w fazie preprodukcji w 2024 roku. Reżyser pierwszego filmu Fede Álvarez
chciał kuć żelazo, póki gorące. Niestety chciał on wykorzystać w filmie postać Davida, graną w "Obcych
" Ridleya Scotta
przez Michaela Fassbendera
. Scott kategorycznie mu tego zabronił. W odpowiedzi Álvarez wycofał się z projektu, a prace przerwano. Przez cały 2025 roku szukano nowego reżysera, który byłby do zaakceptowania przez Ridleya Scotta.
W mediach jako kandydaci pojawiali się: Michael Sarnoski
(który zdążył nakręcić "Robina Hooda: Koniec legendy
" i teraz pracuje nad adaptacją gry "Death Stranding
") oraz Sébastien Vanícek
(reżyser tegorocznego horroru "Martwe zło: Ogień
"). Ten ostatni rzeczywiście spotkał się z przedstawicielami 20th Century, ale do podpisania umowy nie doszło.
O tym, że film może w ogóle nie powstać, donosił już w czerwcu Jeff Sneider. Wkrótce potem ruszyła lawina informacji, które przekreślają szanse na realizację filmu "Obcy: Romulus 2"
. Portal World of Reel to teraz tylko potwierdza.
Po pierwsze, jeszcze w czerwcu ogłoszono, że Brian Duffield pisze scenariusz nowego "Obcego".
Początkowo nie było jasne, czy przypadkiem nie chodzi o "Obcy: Romulus 2"
. Teraz jednak wiadomo już, że jest to zupełnie inny projekt.
Po drugie, w najbliższym czasie nie będzie dostępna jedna z gwiazd widowiska "Obcy: Romulus" David Jonsson.
Odtwórca roli androida Andy'ego otrzymał bowiem angaż do MCU
, gdzie został nową Czarną Panterą
.
Po trzecie, druga z gwiazd widowiska "Obcy: Romulus" również może trafić do MCU.
To są na razie plotki, ale ponoć Cailee Spaeny
ma szansę zagrać Rogue
w planowanym filmie "X-Men
".
Fani uniwersum Obcego
mogą więc spać spokojnie - kolejny film powstaje. Fani "Obcego: Romulusa
" niestety muszą pogodzić się z tym, że dalszego losu bohaterów nie poznają.
Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"