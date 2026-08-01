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To już koniec? "Obcy: Romulus 2" odłożony na półkę

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obcy%3A+Romulus+2%22+nie+jest+ju%C5%BC+priorytetem.+W+przygotowaniu+jest+nowy+%22Obcy%22-167858
To już koniec? &quot;Obcy: Romulus 2&quot; odłożony na półkę
Wygląda na to, że Ridley Scott dopiął swego i doprowadził do całkowitego zaprzestania prac nad widowiskiem "Obcy: Romulus 2". Jak donosi portal World of Reel, projekt został odstawiony na półkę i na razie nie ma planu, by to się zmieniło.

Studio zapomina o "Obcym: Romulusie 2" i skupia się na nowym "Obcym"



Przypomnijmy, że "Obcy: Romulus 2" był już w fazie preprodukcji w 2024 roku. Reżyser pierwszego filmu Fede Álvarez chciał kuć żelazo, póki gorące. Niestety chciał on wykorzystać w filmie postać Davida, graną w "Obcych" Ridleya Scotta przez Michaela Fassbendera. Scott kategorycznie mu tego zabronił. W odpowiedzi Álvarez wycofał się z projektu, a prace przerwano.

Przez cały 2025 roku szukano nowego reżysera, który byłby do zaakceptowania przez Ridleya Scotta. W mediach jako kandydaci pojawiali się: Michael Sarnoski (który zdążył nakręcić "Robina Hooda: Koniec legendy" i teraz pracuje nad adaptacją gry "Death Stranding") oraz Sébastien Vanícek (reżyser tegorocznego horroru "Martwe zło: Ogień"). Ten ostatni rzeczywiście spotkał się z przedstawicielami 20th Century, ale do podpisania umowy nie doszło.


O tym, że film może w ogóle nie powstać, donosił już w czerwcu Jeff Sneider. Wkrótce potem ruszyła lawina informacji, które przekreślają szanse na realizację filmu "Obcy: Romulus 2". Portal World of Reel to teraz tylko potwierdza.

Po pierwsze, jeszcze w czerwcu ogłoszono, że Brian Duffield pisze scenariusz nowego "Obcego". Początkowo nie było jasne, czy przypadkiem nie chodzi o "Obcy: Romulus 2". Teraz jednak wiadomo już, że jest to zupełnie inny projekt.

Po drugie, w najbliższym czasie nie będzie dostępna jedna z gwiazd widowiska "Obcy: Romulus" David Jonsson. Odtwórca roli androida Andy'ego otrzymał bowiem angaż do MCU, gdzie został nową Czarną Panterą.

Po trzecie, druga z gwiazd widowiska "Obcy: Romulus" również może trafić do MCU. To są na razie plotki, ale ponoć Cailee Spaeny ma szansę zagrać Rogue w planowanym filmie "X-Men".

Fani uniwersum Obcego mogą więc spać spokojnie - kolejny film powstaje. Fani "Obcego: Romulusa" niestety muszą pogodzić się z tym, że dalszego losu bohaterów nie poznają.

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"




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