"Obcy: Ziemia": kolejni aktorzy w obsadzie. Wśród nich gwiazda "Gry o tron"

Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Obcy: Ziemia", a FX ogłosiło kolejne nazwiska, które dołączyły do obsady. Kogo zobaczymy na ekranie?
Kolejne gwiazdy w obsadzie
W nowych odcinkach wystąpią Tracey Ullman, Sam Spruell i Jerome Flynn
. Wcześniej potwierdzono również udział Petera Dinklage'a
. Na razie nie ujawniono, w jakie postacie wcielą się nowi aktorzy.
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Do swoich ról powrócą m.in. Sydney Chandler
, Alex Lawther
, Timothy Olyphant
, Essie Davis
, Babou Ceesay
, Samuel Blenkin
, Adarsh Gourav
i Jonathan Ajayi
. Sam Spruell
ponownie współpracuje z Noah Hawleyem
- twórcą serialu - po występie w piątym sezonie "Fargo
". Z kolei Jerome Flynn jest znany przede wszystkim z roli Bronna w "Grze o tron" (wiele scen dzielił tam zresztą z Dinklage'em)
. Tracey Ullman
niedawno pojawiła się m.in. w "Elsbeth
" i filmie "Steve
". O czym opowiada "Obcy: Ziemia"? Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
"Obcy: Ziemia" - zwiastun