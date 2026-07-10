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"Obcy: Ziemia": kolejni aktorzy w obsadzie. Wśród nich gwiazda "Gry o tron"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obcy%3A+Ziemia%22%3A+Tracey+Ullman%2C+Sam+Spruell+i+Jerome+Flynn+w+obsadzie+2.+sezonu-167509
&quot;Obcy: Ziemia&quot;: kolejni aktorzy w obsadzie. Wśród nich gwiazda &quot;Gry o tron&quot;
Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Obcy: Ziemia", a FX ogłosiło kolejne nazwiska, które dołączyły do obsady. Kogo zobaczymy na ekranie?

Kolejne gwiazdy w obsadzie



W nowych odcinkach wystąpią Tracey Ullman, Sam Spruell i Jerome Flynn. Wcześniej potwierdzono również udział Petera Dinklage'a. Na razie nie ujawniono, w jakie postacie wcielą się nowi aktorzy.

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GettyImages-2255571013.jpg Getty Images © Tristar Media


GettyImages-1136582094.jpg Getty Images © Jeff Kravitz


Do swoich ról powrócą m.in. Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav i Jonathan Ajayi.

Sam Spruell ponownie współpracuje z Noah Hawleyem - twórcą serialu - po występie w piątym sezonie "Fargo". Z kolei Jerome Flynn jest znany przede wszystkim z roli Bronna w "Grze o tron" (wiele scen dzielił tam zresztą z Dinklage'em)Tracey Ullman niedawno pojawiła się m.in. w "Elsbeth" i filmie "Steve".

O czym opowiada "Obcy: Ziemia"?

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi "Obcy: Ziemia". Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

"Obcy: Ziemia" - zwiastun



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