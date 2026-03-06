"Obcy: Ziemia" – zdjęcia do drugiego sezonu ruszą szybciej niż myśleliśmy?

Wraz z końcem ubiegłego roku Disney ujawnił, że "Obcy: Ziemia" – najnowszy serial rozgrywający się w uniwersum "Obcego" – doczeka się kolejnego sezonu. Jednak twórcy nie zdradzili wówczas, kiedy jego produkcja miałaby się rozpocząć. Dziś z odpowiedzią na tę wątpliwość fanów przychodzi Sydney Chandler, czyli serialowa Wendy. Na konferencji prasowej przed rozdaniem nagród Texas Film Awards aktora ujawniła, że 2. sezon ma rozpocząć swoje zdjęcia już w maju tego roku. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Zdjęcia do 2. sezonu "Obcy: Ziemia" ruszą już niebawem
Portal Deadline donosi, że produkcja serialu będzie miała miejsce w podlondyńskim Pinewood Studios, domu takich widowisk jak "Obcy
", "Obcy 3
" czy "Prometeusz
". Potwierdzenie z ust Chandler
nadeszło raptem kilka dni po tym, jak producent oraz reżyser serialu Dana Gonzalez
napisał w swoich mediach społecznościowych: Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem podróży z 2. sezonem serialu "Obcy: Ziemia" – tworzeniem świata, który jest miejscem narodzin uniwersum "Obcego".
Co ciekawe dziennikarze zaznaczają, że choć Chandler
wróci na plan serialu już za dwa miesiące, aktorka wciąż nie widziała żadnego scenariusza 2. sezonu produkcji. Nieznana jest również nawet przybliżona data premiery widowiska, które na ekrany domowych telewizorów miałoby trafić w 2027 roku.
Drugi sezon serialu "Obcy: Ziemia"
jest częścią szerszej umowy ramowej, jaką twórca tego serialu Noah Hawley
podpisał z Disneyem. Na jej mocy Hawley
ma przygotować szereg projektów dla różnych oddziałów Disneya, w tym stacji FX, z którą jest już związany od dekady. To dla FX powstał "Obcy: Ziemia
", a wcześniej seriale "Fargo
" i "Legion
".
Co dokładnie ma w planach Hawley
, tego na razie nie wiemy. Jak donosi The Hollywood Reporter, Disney zapłacił producentowi 9-cyfrową kwotę za kontynuowanie współpracy.
O serialu "Obcy: Ziemia"
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler
. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant
, który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl
. W pozostałych rolach Alex Lawther
, Essie Davis
, Adarsh Gourav
, Kit Young
, Babou Cessay, Erana James
, Lily Newmark
i Adrian Edmonson.
Oceniamy pierwszy sezon serialu "Obcy: Ziemia"