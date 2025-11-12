"Obcy: Ziemia". Los serialu przesądzony

Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów serialu "Obcy: Ziemia". Dobra jest taka, że znajdziecie rozwiązanie cliffhangera z finału pierwszego sezonu. Disney oficjalnie podjął decyzję o kontynuowaniu serialu. Zła wiadomość jest taka, że na to rozwiązanie przyjdzie Wam długo poczekać. Zdjęcia do drugiego sezonu ruszą dopiero w przyszłym roku w Londynie, więc premiery możemy spodziewać się dopiero w 2027 roku.
Noah Hawley przedłuża współpracę z Disneyem
Drugi sezon serialu "Obcy: Ziemia"
jest częścią szerszej umowy ramowej, jaką twórca tego serialu Noah Hawley
podpisał z Disneyem. Na jej mocy Hawley
ma przygotować szereg projektów dla różnych oddziałów Disneya, w tym stacji FX, z którą jest już związany od dekady. To dla FX powstał "Obcy: Ziemia
", a wcześniej seriale "Fargo
" i "Legion
".
Co dokładnie ma w planach Hawley
, tego na razie nie wiemy. Jak donosi The Hollywood Reporter, Disney zapłacił producentowi 9-cyfrową kwotę za kontynuowanie współpracy.
O serialu "Obcy: Ziemia"
Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.
Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler
. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant
, który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl
. W pozostałych rolach Alex Lawther
, Essie Davis
, Adarsh Gourav
, Kit Young
, Babou Cessay, Erana James
, Lily Newmark
i Adrian Edmonson.
Oceniamy pierwszy sezon serialu "Obcy: Ziemia"