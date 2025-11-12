Newsy Seriale Telewizja "Obcy: Ziemia". Los serialu przesądzony
VOD / Seriale / Telewizja

"Obcy: Ziemia". Los serialu przesądzony

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obcy%3A+Ziemia%22.+Los+serialu+przes%C4%85dzony.+Disney+oficjalnie+zamawia+drugi+sezon-163867
&quot;Obcy: Ziemia&quot;. Los serialu przesądzony
Mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów serialu "Obcy: Ziemia". Dobra jest taka, że znajdziecie rozwiązanie cliffhangera z finału pierwszego sezonu. Disney oficjalnie podjął decyzję o kontynuowaniu serialu. Zła wiadomość jest taka, że na to rozwiązanie przyjdzie Wam długo poczekać. Zdjęcia do drugiego sezonu ruszą dopiero w przyszłym roku w Londynie, więc premiery możemy spodziewać się dopiero w 2027 roku.

Noah Hawley przedłuża współpracę z Disneyem



Drugi sezon serialu "Obcy: Ziemia" jest częścią szerszej umowy ramowej, jaką twórca tego serialu Noah Hawley podpisał z Disneyem. Na jej mocy Hawley ma przygotować szereg projektów dla różnych oddziałów Disneya, w tym stacji FX, z którą jest już związany od dekady. To dla FX powstał "Obcy: Ziemia", a wcześniej seriale "Fargo" i "Legion".

Co dokładnie ma w planach Hawley, tego na razie nie wiemy. Jak donosi The Hollywood Reporter, Disney zapłacił producentowi 9-cyfrową kwotę za kontynuowanie współpracy.


O serialu "Obcy: Ziemia"



Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant, który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl. W pozostałych rolach Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, Babou Cessay, Erana James, Lily Newmark i Adrian Edmonson.

Oceniamy pierwszy sezon serialu "Obcy: Ziemia"




Powiązane artykuły Noah Hawley

Zobacz wszystkie artykuły

Obcy: Ziemia  (2025)

 Obcy: Ziemia

Obcy - 8. pasażer "Nostromo"  (1979)

 Obcy - 8. pasażer "Nostromo"

Obcy - decydujące starcie  (1986)

 Obcy - decydujące starcie

Prometeusz  (2012)

 Prometeusz

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Nowe Kino Azji na 19. Pięciu Smakach

Filmy

"Diuna: część trzecia". Denis Villeneuve zakończył zdjęcia!

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Pięć Smaków 2025: Nowości i klasyka. Nie przegapcie tych tytułów

Filmy

Sabrina Carpenter ekranizuje klasykę literatury

2 komentarze
VOD Seriale

"Diuna: Proroctwo". Ruszają zdjęcia do drugiego sezonu

5 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – nasze produkcje święcą sukcesy!

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – On żyje! "Frankenstein" del Toro z mocnym otwarciem