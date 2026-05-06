"Obcy - decydujące starcie". James Cameron dokona konwersji filmu

W tym roku minie 40. lat od premiery widowiska sf "Obcy - decydujące starcie". James Cameron właśnie ogłosił, że myśli o odświeżeniu filmu. Jaki ma pomysł?
Trzeci wymiar "Obcego"
Cóż, nie jest on szczególnie nowy. Chodzi o przekonwertowanie filmu do 3D
. Cameron
zrobił już coś takiego z widowiskami "Titanic
" i "Terminator 2: Dzień sądu
".
Oto, co powiedział w rozmowie z portalem Letterboxd:
Zastanawiamy się nad konwersją "Obcy - decydujące starcie", ponieważ teraz wiem, że narzędzia do tworzenia map głębi są znacznie lepsze niż kiedyś. Zapewne skończy się na tym, że przekonwertujemy "Obcego - decydujące starcie", co będzie fajnym doświadczeniem.
to film z 1986 roku funkcjonujący jako sequel widowiska Ridleya Scotta "Obcy - 8. pasażer Nostromo"
.
Po 57 latach dryfowania w przestrzeni kosmicznej Ellen Ripley
zostaje odnaleziona. Nikt nie wierzy w jej historię o potworze, który zabił wszystkich członków w załogi statku Nostromo. Tymczasem okazuje się, że na LV(426, z której Ripley właśnie uciekła, została wysłana grupa kolonistów. Z nieznanych przyczyn urywa się z nimi kontakt. Kobieta wyrusza wraz z oddziałem komandosów na planetę. To, co tam zastaną, nie śniło im się w najgorszych koszmarach...
