"Obcy - decydujące starcie". James Cameron dokona konwersji filmu

W tym roku minie 40. lat od premiery widowiska sf "Obcy - decydujące starcie". James Cameron właśnie ogłosił, że myśli o odświeżeniu filmu. Jaki ma pomysł?

Trzeci wymiar "Obcego"



Cóż, nie jest on szczególnie nowy. Chodzi o przekonwertowanie filmu do 3D. Cameron zrobił już coś takiego z widowiskami "Titanic" i "Terminator 2: Dzień sądu".

Oto, co powiedział w rozmowie z portalem Letterboxd:

Zastanawiamy się nad konwersją "Obcy - decydujące starcie", ponieważ teraz wiem, że narzędzia do tworzenia map głębi są znacznie lepsze niż kiedyś. Zapewne skończy się na tym, że przekonwertujemy "Obcego - decydujące starcie", co będzie fajnym doświadczeniem.

"Obcy - decydujące starcie" to film z 1986 roku funkcjonujący jako sequel widowiska Ridleya Scotta "Obcy - 8. pasażer Nostromo".

Po 57 latach dryfowania w przestrzeni kosmicznej Ellen Ripley zostaje odnaleziona. Nikt nie wierzy w jej historię o potworze, który zabił wszystkich członków w załogi statku Nostromo. Tymczasem okazuje się, że na LV(426, z której Ripley właśnie uciekła, została wysłana grupa kolonistów. Z nieznanych przyczyn urywa się z nimi kontakt. Kobieta wyrusza wraz z oddziałem komandosów na planetę. To, co tam zastaną, nie śniło im się w najgorszych koszmarach... 

