Newsy Filmy Warner Bros. ujawnia daty swoich nadchodzących premier. Kiedy nowa "Obecność"?
Filmy

Warner Bros. ujawnia daty swoich nadchodzących premier. Kiedy nowa "Obecność"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obecno%C5%9B%C4%87+5%22+%E2%80%93%C2%A0kiedy+premiera+Warner+ujawnia+dat%C4%99-164767
Warner Bros. ujawnia daty swoich nadchodzących premier. Kiedy nowa &quot;Obecność&quot;?
Dziennikarze portalu Deadline podzielili się właśnie datami premier swoich nadchodzących produkcji filmowych. Jak się okazuje, nawiedzani przez duchy i zjawiska paranormalne będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z oczekiwaniami, nowa "Obecność" trafi do kin dopiero w przyszłym roku. Wytwórnia zarezerwowała dla filmu datę 10 września 2027.


Nowa "Obecność" nawiedzi kina jesienią 2027 roku



W tej chwili bardzo niewiele wiadomo o nowej "Obecności" – nie jesteśmy nawet pewni, czy w sequelu serii pojawią się raz jeszcze Patrick Wilson i Vera Farmiga. Film będzie nosił tytuł "Obecność: Pierwsza komunia" i sięgał będzie do czasów sprzed pierwszej "Obecności". Za reżyserię projektu odpowiada Rodrigue Huart (krótkometrażowe "Réel"). Twórca będzie pracował na scenariuszu stworzonym przez duet Richard Naing i Ian Goldberg – autorów między innymi "Obecności 4".

Choć "Ostatnie namaszczenie", czyli 4. część cyklu "Obecność" zapowiadano jako finał serii, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym, zarabiając 487 milionów dolarów na świecie – to najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o pożegnaniu z duchami.

Co poza "Obecnością"?



W kalendarzu premier Warner Bros. "Obecność" może zwracać na siebie uwagę najbardziej, ale na liście pojawiły się także inne interesujące tytuły. Patrząc chronologicznie, na 13 listopada tego roku zapowiedziana została premiera "The Great Beyond" – IMAX-owej superprodukcji J.J. Abramsa z Glenem Powellem i Jenną Ortegą w rolach głównych. Tak prędka premiera projektu może dziwić – tym bardziej, że nie otrzymaliśmy do tej pory za wielu informacji na jego temat. W filmie pojawią się także Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo, Emma Mackey i Merritt Wever.

GettyImages-1851344948.jpg Getty Images © Randy Shropshire


Kolejne premiery dotyczą już roku 2027. 26 lutego Warner Bros. rozpocznie rok od premiery filmu "Panic Carefully" – nowej produkcji scenarzysty "Mr. Robot" czy "Zostaw świat za sobą". Projekt przyciąga oko także robiącym wrażenie zespołem aktorskim. Na wielkim ekranie IMAX pojawią się Julia Roberts, Eddie Redmayne czy Elizabeth Olsen. Zarezerwowanie tych sali oznacza wiarę, że film będzie imponował jednak nie tylko swoją obsadą. 

W wakacje z kolei studio przedstawi kinomanom nową produkcję z Keanu Reevesem od reżysera "Deadpoola", Tima Millera. Film nie ma w tej chwili tytułu; wiemy jednak, że produkcja opowie historię przemytnika pływającego po Morzu Karaibskim, który mierząc się z wieloma niebezpieczeństwami ostatecznie wpada także w... pętlę czasową. Produkcja ma trafić do kin na całym świecie 13 sierpnia 2027.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły Eddie Redmayne

Zobacz wszystkie artykuły

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie  (2025)

 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Panic Carefully  (2026)

 Panic Carefully

Obecność  (2013)

 Obecność

Obecność 2  (2016)

 Obecność 2

Najnowsze Newsy

Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego: zgłoś propozycję do 25 stycznia

VOD Seriale

Oto Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w uniwersum "Yellowstone"

3 komentarze
VOD Filmy

Netflix przeprosi się z kinami? 45 dni dystrybucji zostaje?

19 komentarzy
Filmy

"Łup" – recenzujemy thriller Netfliksa. Affleck i Damon jako dobry i zły glina?

7 komentarzy

"KLAPS!" w kinach na półmetku drugiej edycji

Seriale

Wulgarny i niepoprawny "Ted" powraca. Zwiastun 2. sezonu tylko dla dorosłych

8 komentarzy

Recenzja: "28 lat później – Część 2: Świątynia kości"

4 komentarze