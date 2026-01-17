Warner Bros. ujawnia daty swoich nadchodzących premier. Kiedy nowa "Obecność"?

Dziennikarze portalu Deadline podzielili się właśnie datami premier swoich nadchodzących produkcji filmowych. Jak się okazuje, nawiedzani przez duchy i zjawiska paranormalne będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zgodnie z oczekiwaniami, nowa "Obecność" trafi do kin dopiero w przyszłym roku. Wytwórnia zarezerwowała dla filmu datę 10 września 2027.
Nowa "Obecność" nawiedzi kina jesienią 2027 roku
W tej chwili bardzo niewiele wiadomo o nowej "Obecności
" – nie jesteśmy nawet pewni, czy w sequelu serii pojawią się raz jeszcze Patrick Wilson
i Vera Farmiga
. Film będzie nosił tytuł "Obecność: Pierwsza komunia" i sięgał będzie do czasów sprzed pierwszej "Obecności
". Za reżyserię projektu odpowiada Rodrigue Huart
(krótkometrażowe "Réel
"). Twórca będzie pracował na scenariuszu stworzonym przez duet Richard Naing
i Ian Goldberg
– autorów między innymi "Obecności 4
".
Choć "Ostatnie namaszczenie
", czyli 4. część cyklu "Obecność
" zapowiadano jako finał serii, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym, zarabiając 487 milionów dolarów na świecie – to najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o pożegnaniu z duchami.
Co poza "Obecnością"?
W kalendarzu premier Warner Bros. "Obecność
" może zwracać na siebie uwagę najbardziej, ale na liście pojawiły się także inne interesujące tytuły. Patrząc chronologicznie, na 13 listopada tego roku zapowiedziana została premiera "The Great Beyond" – IMAX-owej superprodukcji J.J. Abramsa
z Glenem Powellem
i Jenną Ortegą
w rolach głównych. Tak prędka premiera projektu może dziwić – tym bardziej, że nie otrzymaliśmy do tej pory za wielu informacji na jego temat. W filmie pojawią się także Samuel L. Jackson
, Sophie Okonedo
, Emma Mackey
i Merritt Wever
.
Getty Images © Randy Shropshire
Kolejne premiery dotyczą już roku 2027. 26 lutego Warner Bros. rozpocznie rok od premiery filmu "Panic Carefully
" – nowej produkcji scenarzysty "Mr. Robot
" czy "Zostaw świat za sobą
". Projekt przyciąga oko także robiącym wrażenie zespołem aktorskim. Na wielkim ekranie IMAX pojawią się Julia Roberts
, Eddie Redmayne
czy Elizabeth Olsen
. Zarezerwowanie tych sali oznacza wiarę, że film będzie imponował jednak nie tylko swoją obsadą.
W wakacje z kolei studio przedstawi kinomanom nową produkcję z Keanu Reevesem
od reżysera "Deadpoola
", Tima Millera
. Film nie ma w tej chwili tytułu; wiemy jednak, że produkcja opowie historię przemytnika pływającego po Morzu Karaibskim, który mierząc się z wieloma niebezpieczeństwami ostatecznie wpada także w... pętlę czasową. Produkcja ma trafić do kin na całym świecie 13 sierpnia 2027.
"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – zwiastun filmu