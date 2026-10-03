Hit Netfliksa powróci po latach? Mamy informacje w sprawie 2. sezonu

Oto powrót, jakiego się nie spodziewaliście. Jak podaje The Hollywood Reporter, Ian Brennan (na zdjęciu niżej) pracuje nad drugim sezonem "Obserwatora". Co więcej, wygląda na to, że projekt jest na całkiem zaawansowanym etapie produkcji.
"Obserwator" powraca
Przypomnijmy: "Obserwator
" trafił na Netflix w październiku 2022 roku. Serial przez pięć tygodniu utrzymywał się w rankingu top 10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych tytułów platformy; trafił też na listy najpopularniejszych produkcji w 90 krajach. Drugi sezon dostał zielone światło w listopadzie 2022 roku, ale od tej pory wokół produkcji panowała cisza.
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Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Naomi Watts
, Bobby Cannavale
, Margo Martindale
i Isabel Gravitt
. Brennan pełni funkcję showrunnera. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Ryan Murphy
i Crystle Roberson Dorsey, która zajmie też krzesło reżyserki. Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni w Nowym Jorku. Data premiery zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.
Wspólne projekty Ryana Murphy'ego i Iana Brennana
Duet Ryan Murphy
i Ian Brennan
ma w swoim CV m.in. seriale "Glee
" i "Królowe krzyku
". Dla Netfliksa zrealizowali też "Hollywood
", "Wybory Paytona Hobarta
", "Ratched
" oraz antologię "Potwory
", której czwarty sezon, opowiadający o Lizzie Borden, zadebiutował na platformie w zeszłym miesiącu.
Zobacz zwiastun "Obserwatora"
"Obserwator
" to historia małżeństwa Brannocków. Para wkrótce po przeprowadzce do nowego domu zaczyna dostawać tajemnicze listy z pogróżkami. Przypominamy zwiastun: