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Co dalej z "Obsesją"? Disney podjął decyzję

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obsesja%22%3A+B%C4%99dzie+2.+sezon+Disney+podj%C4%85%C5%82+decyzj%C4%99-168280
Co dalej z &quot;Obsesją&quot;? Disney podjął decyzję
źródło: materialy promocyjne
Emisja pierwszego sezonu "Obsesji" jeszcze się nie zakończyła (finałowy odcinek zostanie wyemitowany w najbliższy poniedziałek), ale już wiemy, jakie będą dalsze losy serialu. Czy fani mogą spać spokojnie?

Czy "Obsesja" dostanie drugi sezon?


Należąca do Disneya platforma Hulu dała zielone światło drugiemu sezonowi "Obsesjai". Serial Elizabeth Meriwether (na zdjęciu niżej), luźno oparty na "Czarnej wdowie" z Debrą Winger i Theresą Russell – historii kobiety poślubiającej i zabijającej milionerów – spotkał się z dobrym przyjęciem krytyków. Według źródeł, na które powołuje się The Hollywood Reporter, serial ma też szansę trafić na listę dziesięciu najpopularniejszych programów w rankingu Nielsena. 

GettyImages-2286435957.jpg Getty Images © Dia Dipasupil

Emmy Rossum wciela się w Alice Black, agentkę FBI, która tropi tajemniczą i przebiegłą seryjną zabójczynię (Lola Petticrew). Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać. Nowy sezon jest aktualnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale prawdopodobnie będzie on opowiadał o nowej sprawie prowadzonej przez Alice Black. 

Goszcząc w podcaście I'm Having an Episode, Meriwether skomentowała: 

Uwielbiam seriale o seryjnych mordercach, ale z wyjątkiem "Obsesji Eve" nie widziałam żadnego, w którym morderczynią byłaby kobieta. Chciałam zanurzyć się w tej postaci, a "Czarna wdowa" wydała mi się dobrą bazą. To zabrzmi jak szaleństwo, ale im więcej dowiadywałam się o seryjnych morderczyniach, tym bardziej się w to angażowałam – szczególnie, gdy dowiedziałam się, że większość seryjnych morderczyń była w przeszłości ofiarami przemocy. Ta idea zaczęła nabierać w mojej głowie kształtu: że to po prostu cykl przemocy i w przypadku kobiet spotyka się to z powszechnym niezrozumieniem.

Zobacz zwiastun "Obsesji"


"Obsesja" zadebiutowała na ekranach pod koniec lipca. Poza Rossum i Petticrew w serialu wystąpili m.in. Scoot McNairy i Quincy Tyler Bernstine. Przypominamy zwiastun: 


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