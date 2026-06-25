"Obsesja" wreszcie na VOD! Znamy datę premiery

Największy filmowy fenomen tego roku już wkrótce trafi do dystrybucji domowej. Focus Features podjęło decyzję, kiedy "Obsesja" trafi na VOD.
Kinowy hit 2026 roku wreszcie z datą premiery na platformach streamingowych "Obsesja"
to zrealizowany za niespełna milion dolarów horror, który Focus Features zakupiło do dystrybucji za kwotę około 15 milionów dolarów po światowej premierze filmu na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Do kinowej dystrybucji został wprowadzony w połowie maja.
Pierwotnie Focus Features planowało wprowadzić "Obsesję
" do domowej dystrybucji 2 czerwca. Jednak film niespodziewanie stał się popkulturowym fenomenem. Po niezłym otwarciu w kolejnych tygodniach notował wzrosty w box offisie i dopiero w miniony weekend (szósty w jego dystrybucji) wpływy spadły poniżej wyniku z otwarcia, co jednak i tak dało trzecie miejsce w zestawieniu.
Nic więc dziwnego, że premiera cyfrowa została opóźniona. Jednak teraz, kiedy globalne wpływy osiągnęły poziom 337 milionów dolarów
, Focus Features jest w końcu gotowe wprowadzić film do domów. Oficjalna data premiery "Obsesji" na platformach streamingowych została wyznaczona na 30 czerwca.
Oczywiście na razie film oferowany będzie wyłącznie do zakupu wersji cyfrowej lub odpłatnego wypożyczenia. Kiedy pojawi się na platformie Peacock, tego na razie nie podano.
"Obsesja
" to historia młodego mężczyzny (Michael Johnston
), który zakochany jest w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette
). Nie potrafi jej jednak tego wyznać. Pewnego dnia, w akcie desperacji kupuje zabawkę "One Wish Willow", która ponoć spełni jedno jego życzenie. I tak też się stało. Chłopak dostaje dokładnie to, o co prosił...
Obraz wyreżyserował YouTuber Curry Barker
.
Rozmawiamy o filmie "Obsesja" w programie "Movie się"