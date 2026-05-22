"Obsesja" ze znakiem jakości Filmweb Poleca

W kinach możecie już od tygodnia oglądać horror "Obsesja". W redakcji film spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że postanowiliśmy przyznać my znak jakości Filmweb Poleca.

Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

Za film odpowiada Curry Barker. Wcześniej był Youtuberem, autorem wiralowego horroru "Milk & Serial"


Bear, spiritus movens "Obsesji", jest dokładnie takim bohaterem, jakiego horror kocha najbardziej – nieco nijakim everymanem dryfującym przez życie bez celu, charakteru i specjalnych ambicji. Pracuje w sklepie muzycznym, wzdycha do przyjaciółki z dzieciństwa i nie potrafi wydusić z siebie wyznania, nawet gdy ta pyta go wprost, sugerując, że prawdopodobnie zareagowałaby na nie entuzjastycznie. Nikki z kolei funkcjonuje początkowo jak klasyczna dziewczyna z sąsiedztwa: ciepła, śliczna, zabawna i odrobinę zbyt idealna, by mogła być prawdziwa. Do paczki dołączają jeszcze Ian i Sarah, którzy wsuwają co jakiś czas kij w te niekoniecznie najlepiej naoliwione szprychy między głównym duetem. Sekrety wypływają na powierzchnię, układy się przesuwają, a relacyjne konfiguracje zaczynają coraz bardziej smakować telenowelą.

Podczas jednej z imprez Bear wypowiada na głos pragnienie, by Nikki pokochała go najmocniej na świecie – Barker sięga po motyw znany z literatury od Goethego przez Wilde’a po Jacobsa – i wtem spełnione marzenie staje się przekleństwem. Uczucie Nikki zaczyna puchnąć, rozlewać się po ekranie i mutować w coś potwornego. Dziewczyna zamienia się w emocjonalnego pasożyta, groteskową manifestację wszystkich romantycznych fantazji Beara. Wątek ten odkrywa największy atut filmu, ten błysk, o którym mowa na początku. Rolę Inde Navarrette będę pamiętać jeszcze długo po seansie. Aktorka z banalnej dziewczyny z sąsiedztwa przechodzi w stronę histerycznego monstrum, jakby Isabelle Adjani z "Opętania" nagle trafiła do współczesnego wakacyjnego horroru. Navarrette świetnie balansuje między komediowym przerysowaniem a autentycznie niepokojącą desperacją. Jako materializacja męskiej fantazji o byciu kochanym bezwarunkowo, która bardzo szybko okazuje się czymś dusznym, lepkim i zwyczajnie obrzydliwym, wypada nad wyraz charyzmatycznie. Dobrze wiedzieć, że po zeszłorocznej świetnej kadencji Sophie Thatcher kolejna młoda aktorka rozwija skrzydła w kinie grozy. 

