Zaskoczeni? "Obsesja" to komedia... przynajmniej na Złotych Globach

Focus Features, amerykański dystrybutor filmu "Obsesja", zdecydował, że będzie promować hit Curry'ego Barkera w walce o Złote Globy. Jednak wiele osób może być w szoku, dowiadując się, w jakich kategoriach studio zgłosiło film.
"Obsesja" nie jest dramatem, zdaniem Focus Features
Biorąc pod uwagę temat i naturę filmu, większość widzów zapewne spodziewała się, że "Obsesja
" będzie walczyć o Złote Globy w kategoriach dramatycznych. Jednak Focus Features zdecydowało inaczej. Film został zgłoszony w kategoriach komedie/musical.
Jest to czysto pragmatyczna decyzja. Focus Features zapewne uważa, że w kategoriach komediowych będzie w tym roku mniejsza konkurencja, co zwiększy szanse filmu na zdobycie statuetki. Na razie jednak otwartym pozostaje pytanie, czy film poruszający takie tematy jak seks bez zgody partnerki zostanie przez głosujących zaakceptowany jako komedia. "Obsesja" nie będzie pierwszym filmem w historii Złotych Globów próbującym nagiąć reguły dla zwiększenia szans na zwycięstwo.
Wcześniej jako komedie do rywalizacji o statuetki wystawione zostały m.in.: "Uciekaj!
" (dwie nominacje, zero nagród), "W trójkącie
" (dwie nominacje, zero nagród), "Biedne istoty
" (7 nominacji, 2 nagrody, w tym dla najlepszej komedii/musicalu), "Substancja
" (5 nominacji, 1 nagroda), "Duchy Inisherin
" (8 nominacji, 3 nagrody, w tym dla najlepszej komedii/musicalu) oraz "Bugonia
" (3 nominacje, 0 nagród).
"Obsesja
" to historia młodego mężczyzny (Michael Johnston
), który zakochany jest w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette
). Nie potrafi jej jednak tego wyznać. Pewnego dnia, w akcie desperacji, kupuje zabawkę "One Wish Willow", która ponoć spełni jedno jego życzenie. I tak też się stało. Chłopak dostaje dokładnie to, o co prosił...
Oceniamy "Obsesję" w programie "Movie się"