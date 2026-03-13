Bradley Cooper przejmuje stanowisko reżysera prequela "Ocean's 11"

W Hollywood trwają przygotowania do produkcji niezatytułowanego prequela "Ocean's 11". Film, którego gwiazdą jest Margot Robbie, nie ma jednak szczęścia. Właśnie poznaliśmy nowego reżysera. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Bradley Cooper za sterami prequela "Ocean's 11"
Jak podaje blog World of Reel, Cooper
zastąpił na stanowisku reżysera Lee Isaaca Chunga
, który z kolei był zastępcą Jaya Roacha
. Jak wcześniej informowaliśmy, ma też zagrać rolę, którą przejął od Ryana Goslinga
(więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ
).
Getty Images © Don Arnold
Film opowie o państwu Oceanach, którzy wtajemniczają swoje dzieci – Danny'ego i Debbie – w arkana złodziejskiego fachu. Akcja będzie się toczyć w 1962 roku podczas Grand Prix Monako. Producenci opisują projekt jako stylowy heist movie inspirowany "Złodziejem w hotelu
" Alfreda Hitchcocka
. Scenariusz napisała Carrie Solomon
. Prace na planie mają rozpocząć się już latem.
Bradley Cooper – reżyserCooper
zadebiutował jako reżyser w 2018 roku dramatem muzycznym "Narodziny gwiazdy
" – nową wersją historii, po którą sięgali wcześniej William A. Wellman
i Jack Conway
(1937), George Cukor
(1954) i Frank Pierson
(1976). Film, w którym zagrał u boku Lady Gagi
, został dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków. Dodatkowo Cooper
zrealizował szereg teledysków promujących single z towarzyszącego produkcji albumu: do oscarowej piosenki "Shallow", "Look What I Found", "I'll Never Love Again" i "Remember Us This Way". Jego drugi film, opowiadający o życiu Leonarda Bernsteina
i Felicii Montealegre Cohn Bernstein, przyniósł mu nominacje do Oscarów w kategoriach najlepszy film i najlepszy aktor pierwszoplanowy. Aktualnie na ekranach kin gości jego trzeci film – komediodramat "Czy mnie słychać?
".
Zobacz zwiastun "Ocean's 8"
Aktualnie cykl zamyka "Ocean's 8
", w którym śledziliśmy przygotowania do zuchwałego skoku przygotowywanego przez Debbie Ocean (Sandra Bullock
), siostrę Danny'ego. Przypominamy zwiastun: