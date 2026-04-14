"Octet": Amanda Seyfried i Rachel Zegler w musicalu o mrokach internetu

Poznaliśmy ośmioosobową obsadę musicalu "Octet", który przygotowuje Lin-Manuel Miranda ("Tick, tick... Boom!", "In the Heights: Wzgórza marzeń"). W ekranizacji popularnego przedstawienia, które opowiada o uzależnieniu od technologii i internetu, wystąpią m.in. Amanda Seyfried, Rachel Zegler, Jonathan Groff i Tramell Tillman.
      

Oryginalny sceniczny musical "Octet" autorstwa Dave'a Malloya miał swoją off-broadwayowską premierę w 2019 roku. Wykonywany w całości a cappella spektakl za swoich bohaterów obiera sobie grupę wsparcia, która spotyka się w piwnicy lokalnego kościoła. W toku musicalu ósemka uzależnionych od internetu uczestników i uczestniczek dzieli się swoimi doświadczeniami z nowoczesną technologią i życiem w pędzącej rzeczywistości XXI wieku. 
        
W filmowej wersji wystąpią: Jonathan Groff ("Mindhunter"), Rachel Zegler ("Śnieżka"), Sheryl Lee Ralph ("Misja: Podstawówka"), Gaten Matarazzo ("Stranger Things"), Amanda Seyfried ("Pomoc domowa"), Phillipa Soo ("Doktor Odyssey"), Paul-Jordan Jansen ("Najlepsza z wysp") i Tramell Tillman ("Rozdzielenie").

Od kiedy tylko zobaczyłem premierową inscenizację Annie Tippie w listopadzie 2019, po prostu nie mogłem przestać myśleć o "Octet". Partytura Dave’a Malloya jest wszechstronna, genialna i z każdym rokiem staje się coraz bardziej aktualna. To dzieło nie daje mi spokoju, więc... oto jesteśmy – powiedział Lin-Manuel Miranda, deklarując zaangażowanie w realizowany właśnie projekt.

