"Octet": Amanda Seyfried i Rachel Zegler w musicalu o mrokach internetu

Poznaliśmy ośmioosobową obsadę musicalu "Octet", który przygotowuje Lin-Manuel Miranda ("Tick, tick... Boom!", "In the Heights: Wzgórza marzeń"). W ekranizacji popularnego przedstawienia, które opowiada o uzależnieniu od technologii i internetu, wystąpią m.in. Amanda Seyfried, Rachel Zegler, Jonathan Groff i Tramell Tillman.
Oryginalny sceniczny musical "Octet" autorstwa Dave'a Malloya miał swoją off-broadwayowską premierę w 2019 roku.
Wykonywany w całości a cappella spektakl za swoich bohaterów obiera sobie grupę wsparcia, która spotyka się w piwnicy lokalnego kościoła. W toku musicalu ósemka uzależnionych od internetu uczestników i uczestniczek dzieli się swoimi doświadczeniami z nowoczesną technologią i życiem w pędzącej rzeczywistości XXI wieku.
W filmowej wersji wystąpią: Jonathan Groff
("Mindhunter
"), Rachel Zegler
("Śnieżka
"), Sheryl Lee Ralph
("Misja: Podstawówka
"), Gaten Matarazzo
("Stranger Things
"), Amanda Seyfried
("Pomoc domowa
"), Phillipa Soo
("Doktor Odyssey
"), Paul-Jordan Jansen
("Najlepsza z wysp
") i Tramell Tillman
("Rozdzielenie
"). Od kiedy tylko zobaczyłem premierową inscenizację Annie Tippie w listopadzie 2019, po prostu nie mogłem przestać myśleć o "Octet". Partytura Dave’a Malloya jest wszechstronna, genialna i z każdym rokiem staje się coraz bardziej aktualna. To dzieło nie daje mi spokoju, więc... oto jesteśmy
– powiedział Lin-Manuel Miranda
, deklarując zaangażowanie w realizowany właśnie projekt.
"Tick, tick... Boom!" – zwiastun filmu