Twórca "Hamiltona" przeniesie na ekran musical o uzależnieniu od internetu

The Hollywood Reporter
źródło: Getty Images
autor: Jared Siskin
Po zawojowaniu Broadwayu Lin-Manuel Miranda nie ustaje w próbach podbicia Hollywood. Po pracy nad filmami "Tick, Tick... Boom!", "In the Heights: Wzgórza marzeń" i "Nasze magiczne Encanto" twórca ma zabrać się za adaptację popularnego scenicznego musicalu "Octet". Jego tematem jest uzależnienie od technologii i internetu wśród młodych ludzi w XXI wieku.

Ekranizacja "Octet" – co wiemy?



Oryginalny sceniczny musical "Octet" autorstwa Dave'a Malloya miał swoją off-broadwayowską premierę w 2019 roku. Wykonywany w całości a cappella spektakl za swoich bohaterów obiera sobie grupę wsparcia, która spotyka się w piwnicy lokalnego kościoła. W toku musicalu ósemka uzależnionych od internetu uczestników i uczestniczek dzieli się swoimi doświadczeniami z nowoczesną technologią i życiem w pędzącej rzeczywistości XXI wieku. 



Od kiedy tylko zobaczyłem premierową inscenizację Annie Tippie w listopadzie 2019, po prostu nie mogłem przestać myśleć o "Octet". Partytura Dave’a Malloya jest wszechstronna, genialna i z każdym rokiem staje się coraz bardziej aktualna. To dzieło nie daje mi spokoju, więc... oto jesteśmy – powiedział Lin-Manuel Miranda, deklarując zaangażowanie w realizowany właśnie projekt.

Amerykańscy dziennikarze nie mają w tej chwili wiedzy na temat żadnych nazwisk, które mogłyby dołączyć do obsady filmowej adaptacji "Octet". Wiadomo, że za kamerą stanie Miranda, a Malloy przygotuje filmową adaptację libretta i wspomoże przedsięwzięcie jako producent wykonawczy.

"Tick, tick... Boom!" – zwiastun filmu



Powiązane artykuły Dave Malloy

Zobacz wszystkie artykuły

