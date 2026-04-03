Twórca "Hamiltona" przeniesie na ekran musical o uzależnieniu od internetu

Po zawojowaniu Broadwayu Lin-Manuel Miranda nie ustaje w próbach podbicia Hollywood. Po pracy nad filmami "Tick, Tick... Boom!", "In the Heights: Wzgórza marzeń" i "Nasze magiczne Encanto" twórca ma zabrać się za adaptację popularnego scenicznego musicalu "Octet". Jego tematem jest uzależnienie od technologii i internetu wśród młodych ludzi w XXI wieku.
Ekranizacja "Octet" – co wiemy?
Oryginalny sceniczny musical "Octet" autorstwa Dave'a Malloya
miał swoją off-broadwayowską premierę w 2019 roku. Wykonywany w całości a cappella spektakl za swoich bohaterów obiera sobie grupę wsparcia, która spotyka się w piwnicy lokalnego kościoła. W toku musicalu ósemka uzależnionych od internetu uczestników i uczestniczek dzieli się swoimi doświadczeniami z nowoczesną technologią i życiem w pędzącej rzeczywistości XXI wieku. Od kiedy tylko zobaczyłem premierową inscenizację Annie Tippie w listopadzie 2019, po prostu nie mogłem przestać myśleć o "Octet". Partytura Dave’a Malloya jest wszechstronna, genialna i z każdym rokiem staje się coraz bardziej aktualna. To dzieło nie daje mi spokoju, więc... oto jesteśmy
– powiedział Lin-Manuel Miranda
, deklarując zaangażowanie w realizowany właśnie projekt.
Amerykańscy dziennikarze nie mają w tej chwili wiedzy na temat żadnych nazwisk, które mogłyby dołączyć do obsady filmowej adaptacji "Octet". Wiadomo, że za kamerą stanie Miranda
, a Malloy
przygotuje filmową adaptację libretta i wspomoże przedsięwzięcie jako producent wykonawczy.
