"Oczy szeroko zamknięte": Vivian Kubrick skomentowała teorię spiskową o usunięciu 20 minut filmu

Od lat krąży teoria, według której "Oczy szeroko zamknięte" Stanleya Kubricka miały pierwotnie trwać około 20 minut dłużej i zawierać znacznie mroczniejsze zakończenie. Teraz do tych pogłosek odniosła się Vivian Kubrick, córka reżysera, która współpracowała z nim przy kilku filmach.
Vivian Kubrick o krążącej teorii spiskowej
Według popularnej teorii Kubrick
miał nakręcić dodatkowe sceny, w których sekta seksualna pokazana w filmie miała okazać się siatką zajmującą się wykorzystywaniem dzieci. W tej wersji bohaterowie grani przez Toma Cruise'a
i Nicole Kidman
mieliby poświęcić swoją córkę sekcie. Teoria zakłada również, że Warner Bros. sprzeciwiło się takiemu zakończeniu i po śmierci Kubricka
dokonało zmian w filmie. Pogłoski łączono nawet ze sprawą Jeffreya Epsteina
. Teoria zyskała dodatkową popularność po wypowiedzi scenarzysty Rogera Avary'ego
w podcaście Joego Rogana
w 2024 roku, który twierdził, że słyszał takie informacje z drugiej ręki. Vivian Kubrick
postanowiła odnieść się przede wszystkim do rzekomych 20 minut materiału usuniętego po śmierci jej ojca. Będzie to bardzo rozczarowujące dla wielu osób, ale z pewnością nie słyszałam wtedy nic o brakujących 20 minutach ani od tamtej pory nie usłyszałam niczego, co potwierdzałoby, że taki fragment kiedykolwiek istniał. Kubrick
zaznaczyła, że jedyną zmianą, o której słyszała w tamtym czasie, było wykorzystanie CGI do zasłonięcia części nagości w scenie orgii. Warner Bros. chciało tego rozwiązania, aby film otrzymał kategorię R. Nie słyszała natomiast, aby jakiekolwiek ujęcia lub sceny zostały usunięte. Jak wyjaśniła, po śmierci ojca "Oczy szeroko zamknięte
" były już na etapie, w którym film miał ustaloną ostateczną wersję montażową i przechodził przez końcowe etapy postprodukcji. Film został wcześniej pokazany szefom studia, choć końcowy miks dźwięku i część prac muzycznych nie były jeszcze ukończone. Vivian Kubrick
zwróciła również uwagę na techniczne aspekty montażu. Po ustaleniu ostatecznej wersji filmu oryginalny negatyw kamery miał zostać fizycznie pocięty tak, aby odpowiadał finalnemu montażowi. Jak tłumaczy, po wykonaniu takich cięć nie można było po prostu cofnąć zmian i ponownie ułożyć filmu. Córka reżysera przyznała jednocześnie, że nie może powiedzieć, co wydarzyło się w ciągu kilkudziesięciu godzin po śmierci Kubricka
, ponieważ nie było jej wtedy na miejscu. Nie uważa jednak opowieści o usunięciu 20 minut filmu za potwierdzony fakt. Kobieta dodała, że gdyby rzeczywiście usunięto 20 minut filmu, z pewnością dowiedziałaby się o tym w późniejszym czasie. Po śmierci ojca mocno zaangażowała się bowiem w ochronę jego twórczości.
"Oczy szeroko zamknięte
" były ostatnim filmem Stanleya Kubricka
. Reżyser zmarł w 1999 roku, kilka miesięcy przed premierą produkcji.