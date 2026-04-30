Nolan wyjaśnia, dlaczego "Odyseja" będzie krótsza niż "Oppenheimer"

Trwa odliczanie do premiery jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku - "Odysei" Christophera Nolana. Reżyser udzielił nowego wywiadu, w którym podzielił się refleksjami na temat swojego dzieła.
Nolan o "Odysei" Nolan
nie ukrywa, że praca nad "Odyseją
" wiąże się z ogromną presją. Reżyser przyznaje, że adaptowanie jednego z najważniejszych tekstów w historii literatury to zadanie obarczone wielką odpowiedzialnością. Jak tłumaczy, każdy, kto podejmuje się przeniesienia "Odysei
" na ekran, mierzy się z nadziejami i wyobrażeniami widzów na temat wielkiego, epickiego kina. Nolan podkreśla, że gdy bierze się na warsztat znaną historię i bohaterów, kluczowe jest stworzenie wyrazistej interpretacji i pokazanie widzom, że poszło się na całość. Twórca podkreśla, że nauczył się tego podczas pracy nad trylogią o Batmanie.
"Odyseja
" już teraz wyróżnia się pod względem technologicznym - to pierwszy film w całości nakręcony na taśmie IMAX, a pokazy w formacie IMAX 70 mm wyprzedały się z dużym wyprzedzeniem. Produkcja będzie jednak krótsza niż "Oppenheimer", co wynika z ograniczeń technologii. Nolan wyjaśnia, że maksymalna długość filmu, jaką można wyświetlić z projektora IMAX na taśmie, to około trzy godziny, więc jego nowy projekt na pewno będzie krótszy od tego limitu.
Twórca zapewnia jednak, że mimo to będzie to epickie kino.
Według nieoficjalnych informacji czas trwania może wynieść około 2 godzin i 20 minut, choć niewykluczone, że ostatecznie stanie na 2 godzinach i 40 minutach.
Film jest adaptacją eposu Homera
i opowiada o powrocie króla Itaki do domu po wojnie trojańskiej. Dziesięcioletnia podróż pełna jest niebezpieczeństw, ingerencji bogów i legendarnych stworzeń. W obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Jon Bernthal
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Mia Goth
czy Elliot Page
. Produkcja trafi do kin 17 lipca.
"Odyseja" - zwiastun