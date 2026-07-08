"Odyseja": Nolan wyjaśnia, dlaczego bohaterowie posługują się współczesnym angielskim

Christopher Nolan odniósł się do jednej z najczęściej komentowanych decyzji dotyczących jego filmu "Odyseja". Reżyser wyjaśnił, dlaczego bohaterowie ekranizacji eposu Homera nie posługują się stylizowanym językiem, lecz współczesnym angielskim, często z amerykańskim akcentem.
Nolan broni "Odysei"
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W rozmowie z '"Los Angeles Times" Nolan
przyznał, że jako scenarzysta chciał przede wszystkim postawić na język, który będzie oddziaływał na współczesnego odbiorcę: Chciałem użyć języka, który ma dla ludzi znaczenie emocjonalne, a nie intelektualne.
Dodał również, że zależało mu na "przyziemnej narracji" i uważał taki wybór za oczywisty, choć zdawał sobie sprawę, że może spotkać się z krytyką (co też się stało).
Reżyser skomentował także decyzję o zaangażowaniu gwiazdorskiej obsady. Jego zdaniem mityczni bohaterowie powinni być grani przez rozpoznawalnych aktorów, którzy pomogą widzom lepiej odnaleźć się w opowiadanej historii. W filmie występują m.in. Matt Damon
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
, Charlize Theron
i Lupita Nyong'o,
która wciela się w Helenę Trojańską - ta decyzja wywołała szczególnie dużo kontrowersji.
To nie pierwszy raz, gdy "Odyseja
" wzbudza dyskusje jeszcze przed premierą. Wcześniej Nolan
odpowiadał już na zarzuty dotyczące projektu zbroi Agamemnona, którą część internautów porównywała do kostiumów z filmów o Batmanie (twórca tłumaczył, że inspirował się historycznymi technikami obróbki metalu). Bronił także obsadzenia Travisa Scotta
w roli barda. Tłumaczył, że był to świadomy ukłon w stronę ustnej tradycji przekazywania eposów, którą porównał do współczesnego rapu.
"Odyseja" - zwiastun