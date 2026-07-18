Nolan zapowiada przerwę od reżyserii po wycieńczającej pracy przy "Odysei"

Z oryginalnego tekstu "Odysei" Homera nie wyniesiemy informacji o tym, jak długo Odyseusz odpoczywał po swojej dziesięcioletniej podróży do domu. Wiemy za to, ile po swojej "Odysei" planuje odpoczywać Christopher Nolan. W niedawnym wywiadzie brytyjski reżyser przyznał, że praca nad osadzonym w starożytnej Grecji widowiskiem była dla niego na tyle wycieńczająca, że planuje wycofać się z aktywności twórczej na "przyjemniej trzy lata", zanim ponownie wróci za kamerę.
Nolan zapowiada odpoczynek. "Odyseja" jego ostatnim filmem tej dekady?
Nic w tym dziwnego. Gigantyczne przedsięwzięcie, jakim ostatecznie musiała być "Odyseja
", pochłonęło nie tylko ogromne ilości pieniędzy (250 milionów dolarów), ale i energii twórczej całej filmowej ekipy. Plan zdjęciowy rozsiany po całym świecie, długi okres produkcyjny i nietypowe wyzwania w pracy z kamerami IMAX poprzedzone żmudnym działaniem intelektualnym na samym tekście Homera
miały wycieńczyć autora "Dunkierki
" do niewyobrażalnego poziomu. Jak sam powiedział w niedawnym programie Today: Zdecydowanie dotarłem do granic własnej wytrzymałości i myślę, że do wytrzymałości wszystkich innych również. W końcu to "Odyseja", więc jasne jest, że musiało być ciężko [...] Nie wykonywalibyśmy dobrze swojej pracy, robiąc film na podstawie "Odysei", gdyby nie wydawało się to trudne.
Na skutek poczynionego wysiłku twórca zapowiedział plany wycofania się w cień "co najmniej na trzy lata". Okres ten ma pozwolić mu nie tylko odpocząć, ale i dość organicznie skierować jego twórczą uwagę w nowym, nieznanym jeszcze kierunku. Dotąd trzyletnie okienko było zresztą niemal normą w przypadku ostatnich projektów reżysera – dokładnie tyle dzieliło następujące po sobie premiery "Interstellar
", "Dunkierki
", "Tenet
" i "Oppenheimera
". Wychodzi więc na to, że w kinie Christophera Nolana
nawet przerwy od pracy muszą być odpowiednio i precyzyjnie odmierzone.
"Odyseja" – recenzujemy widowisko Nolana