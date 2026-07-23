Newsy Filmy Inne Elon Musk chce stworzyć własną "Odyseję". Scott Derrickson odpowiada: "Nie ma pojęcia o kinie"
Filmy / Inne

Elon Musk chce stworzyć własną "Odyseję". Scott Derrickson odpowiada: "Nie ma pojęcia o kinie"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22%3A+Musk+zapowiada+w%C5%82asn%C4%85+wersj%C4%99%2C+a+Scott+Derrickson+go+krytykuje-167703
Elon Musk chce stworzyć własną &quot;Odyseję&quot;. Scott Derrickson odpowiada: &quot;Nie ma pojęcia o kinie&quot;
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Wczoraj informowaliśmy, że Elon Musk po raz kolejny nawiązał do "Odysei" Christophera Nolana. Tym razem miliarder zapowiedział, że jeszcze przed końcem roku jego sztuczna inteligencja Grok stworzy pełnometrażową wersję eposu Homera, która - jak twierdzi - będzie "historycznie wierna i zgodna z oryginalnym dziełem". Deklaracja wywołała ostrą reakcję jednego z hollywoodzkich reżyserów.

Scott Derrickson krytykuje Muska



Musk udostępnił w serwisie X około trzyminutowy fragment wygenerowanej przez AI adaptacji "Odysei". Na wpis miliardera odpowiedział Scott Derrickson, reżyser takich filmów jak "Doktor Strange" i "Czarny telefon", stwierdzając: Najwyraźniej Elon Musk nie ma pojęcia o kinie i przestał czytać książki po dwudziestce. Jego opinie o sztuce są bezwartościowe.



Nie jest to pierwszy raz, gdy Musk krytykuje "Odyseję". Jeszcze przed premierą zarzucał Nolanowi kierowanie się "woke" ideologią przy obsadzaniu aktorów. Szczególnie krytykował wybór Lupity Nyong'o do roli Heleny Trojańskiej, twierdząc, że reżyser podjął taką decyzję wyłącznie z myślą o nagrodach. Atakował również udział Elliota Page'a, kwestionując obsadzenie transpłciowego aktora w roli Sinona.

Mimo internetowej krytyki film okazał się ogromnym sukcesem - po weekendzie na koncie filmu były 264 miliony dolarów.

"Odyseja" - zwiastun



Powiązane artykuły Elon Musk

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Piep*zyć Mickiewicza 3" w Disney+. Kiedy premiera?

Filmy

Marvel i Sony: Nawet 5 filmów o Spider-Manie w planach

Filmy

Groźba czy obietnica? Marvel ma plany na MCU do 2042 roku

2 komentarze

Nowe Horyzonty 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegapcie

1 komentarz
Filmy

To już pewne! Ridley Scott poszuka skarbu piratów

2 komentarze
Filmy

Wiemy, kiedy nowy "Ali G" trafi do kin

1 komentarz
Filmy

Tom Holland o przygotowaniach do roli Freda Astaire'a