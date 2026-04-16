"Odyseja": Nolan pokazał widzom nowe fragmenty filmu

Jeden z najbardziej wyczekiwanych widowisk roku to bez wątpienia "Odyseja". Widowisku w reżyserii Christophera Nolana poświęcono czas podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu.

Christopher Nolan o "Odysei"



Reżyser pojawił się na scenie po specjalnym montażu swoich wcześniejszych dokonań i został przyjęty owacją na stojąco. Tłumacząc, dlaczego sięgnął po historię Odyseusza, podkreślił jej ponadczasowość. Zaznaczył, że to opowieść, która fascynuje kolejne pokolenia od trzech tysięcy lat - nie tyle historia, co historia nad historiami.

Nolan zdradził, że spełnia przy tym swoje wielkie marzenie - cały film powstał z myślą o formacie IMAX. Nie zabrakło też żartów o obsadzie naszpikowanej gwiazdami: reżyser stwierdził, że łatwiej byłoby wymienić, kogo w filmie nie ma. Szczególnie wyróżnił swojego "partnera" Matta Damona, dodając, że produkcja była "absolutnym koszmarem", z czym główny aktor zapewne by się zgodził.

Nowe fragmenty



Pokazany materiał nie trafił do sieci, ale z relacji widzów wiadomo, że skupił się na postaci Odyseusza, w którego wciela się właśnie Damon. W jednej ze scen bohater rozmawia z Kalipso (Charlize Theron), próbując odzyskać pamięć i przypomnieć sobie swoje życie sprzed wojny trojańskiej. W tle pojawiają się ujęcia jego rodziny - żony Penelopy (Anne Hathaway) i syna Telemacha (Tom Holland). Nie zabrakło też widowiskowych momentów, w tym słynnego podstępu z koniem trojańskim. W zaprezentowanej scenie Grecy ukryci wewnątrz konstrukcji walczą o przetrwanie na morzu, zanim dostają się do Troi i pod osłoną nocy rozpoczynają atak.


Film jest adaptacją eposu Homera i opowiada o powrocie króla Itaki do domu po wojnie trojańskiej. Dziesięcioletnia podróż pełna jest niebezpieczeństw, ingerencji bogów i legendarnych stworzeń. W obsadzie znaleźli się także m.in. Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page.

Zainteresowanie produkcją jest ogromne - bilety na premierowe seanse w formacie IMAX 70 mm wyprzedały się z dużym wyprzedzeniem. Tom Holland nazwał film "absolutnym arcydziełem" i przyznał, że po seansie zadawał sobie tylko jedno pytanie: "jak oni to zrobili?".

"Odyseja" - zwiastun



