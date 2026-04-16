"Odyseja": Nolan pokazał widzom nowe fragmenty filmu

Jeden z najbardziej wyczekiwanych widowisk roku to bez wątpienia "Odyseja". Widowisku w reżyserii Christophera Nolana poświęcono czas podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu.
Christopher Nolan o "Odysei"
Reżyser pojawił się na scenie po specjalnym montażu swoich wcześniejszych dokonań i został przyjęty owacją na stojąco. Tłumacząc, dlaczego sięgnął po historię Odyseusza, podkreślił jej ponadczasowość. Zaznaczył, że to opowieść, która fascynuje kolejne pokolenia od trzech tysięcy lat - nie tyle historia, co historia nad historiami.
Nolan zdradził, że spełnia przy tym swoje wielkie marzenie - cały film powstał z myślą o formacie IMAX. Nie zabrakło też żartów o obsadzie naszpikowanej gwiazdami: reżyser stwierdził, że łatwiej byłoby wymienić, kogo w filmie nie ma. Szczególnie wyróżnił swojego "partnera" Matta Damona
, dodając, że produkcja była "absolutnym koszmarem", z czym główny aktor zapewne by się zgodził.
Nowe fragmenty
Pokazany materiał nie trafił do sieci, ale z relacji widzów wiadomo, że skupił się na postaci Odyseusza, w którego wciela się właśnie Damon
. W jednej ze scen bohater rozmawia z Kalipso (Charlize Theron
), próbując odzyskać pamięć i przypomnieć sobie swoje życie sprzed wojny trojańskiej. W tle pojawiają się ujęcia jego rodziny - żony Penelopy (Anne Hathaway
) i syna Telemacha (Tom Holland
). Nie zabrakło też widowiskowych momentów, w tym słynnego podstępu z koniem trojańskim. W zaprezentowanej scenie Grecy ukryci wewnątrz konstrukcji walczą o przetrwanie na morzu, zanim dostają się do Troi i pod osłoną nocy rozpoczynają atak.
Film jest adaptacją eposu Homera i opowiada o powrocie króla Itaki do domu po wojnie trojańskiej. Dziesięcioletnia podróż pełna jest niebezpieczeństw, ingerencji bogów i legendarnych stworzeń. W obsadzie znaleźli się także m.in. Zendaya
, Robert Pattinson
, Lupita Nyong'o
, Mia Goth
czy Elliot Page
.
Zainteresowanie produkcją jest ogromne - bilety na premierowe seanse w formacie IMAX 70 mm wyprzedały się z dużym wyprzedzeniem. Tom Holland
nazwał film "absolutnym arcydziełem" i przyznał, że po seansie zadawał sobie tylko jedno pytanie: "jak oni to zrobili?".
"Odyseja" - zwiastun