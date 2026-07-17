Newsy Filmy Filmweb poleca "Odyseję"
Filmy

Filmweb poleca "Odyseję"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+Christophera+Nolana+%E2%80%93+Filmweb+poleca+film.+Recenzja-167614
Filmweb poleca &quot;Odyseję&quot;
źródło: materialy promocyjne
Po powrocie do domu z filmu "Odyseja" Christophera Nolana redaktorzy Filmwebu byli zgodni – to widowisko zasługuje na wyróżnienie. Z tego też powodu, w dniu oficjalnej premiery, postanowiliśmy przyznać tej epickiej antycznej opowieści nasz własny wieniec w postaci znaku jakości "Filmweb poleca". 

"Odyseja" ze znakiem jakości "Filmweb poleca"



W jednym z najważniejszych kinowych wydarzeń roku role główne odgrywają Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya oraz Matt Damon w roli Odyseusza. Relację z tej filmowej podróży, jaką okazała się "Odyseja", możecie przeczytać w recenzji naszego redaktora Jakuba Popieleckiego. Autor pisze tam między innymi:

W wagnerowskim, totalizującym kinie Nolana, które zastrasza widza do uległości świdrującymi decybelami i imaksowym ekranem, nie gubią się niuanse. Mimo epickiej skali "Odysei" rekwizyty czy detale mają szansę tu przemówić i wybrzmieć. Dramaturgicznym wykrzyknikiem jest przecież brzdęknięcie cięciwy łuku. Naładowanym znaczeniowo symbolem-fetyszem jest mała przypinka z Ateną. Cała opowieść zaś manifestacyjnie zaczyna się od drewnianej figury konia trojańskiego i na koniu trojańskim się kończy. W dobrym filmie już kontrast między pierwszym i ostatnim ujęciem powinien opowiadać jakąś historię. Weź pierwszą scenę, weź ostatnią scenę i zadaj sobie pytanie: co się między nimi zmieniło? Czy jest między nimi jakaś różnica? W "Odysei" jest. 




Dlatego naprawdę nie powinno być żadnym problemem to, że Matt Damon mówi tu ze swoim amerykańskim akcentem (hej, przecież w stanie Nowy Jork też leży Ithaca). Nawet gdyby użyć archaizowanego, "szekspirowskiego" angielskiego, nie zbliżylibyśmy się zbytnio do homerowskiego pierwowzoru. Tymczasem Lars Von Trier ekranizował "Medeę" w jakiejś jaskini, po duńsku, i nikomu to nie przeszkadzało. Nie rozumiem więc, czemu Nolan nagle jest rozliczany przez niektórych z historycznej rzetelności. Przecież "Odyseja" nie jest dokumentem historycznym, a forma, w jakiej znamy ją dziś, prawdopodobnie ukształtowała się na przestrzeni wieków. Jasne, jakiś Homer był pewnie autorem tekstu na którymś z etapów – ale niekoniecznie na ostatnim (nie mówiąc już o tym, że każde kolejne tłumaczenie jest de facto interpretacją, nowym tekstem). Już sama "oryginalna" "Odyseja" jest więc swoistym remiksem "Odysei". Pełno tam ahistoryzmów, anachronizmów i niekonsekwencji (poczytajcie sobie wstęp do BN-ki). Nolan nie dokonuje zatem żadnego świętokradztwa, kiedy z premedytacją skraca nasz dystans do Homera. I dzięki temu, JAK to robi, łatwiej nam zauważyć, CO tak naprawdę robi.

Całą recenzję "Odysei" znajdziecie klikając TUTAJ.

"Odyseja" – zwiastun filmu



"Odyseja" to historia Odyseusza, królu Itaki, podczas jego długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Król robi wszystko by wrócić do ukochanej żony Penelopy.

Powiązane artykuły Christopher Nolan

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Filmy

Pierwsze zdjęcia z ekranizacji "Dzieci krwi i kości". Odcięła się od niej pisarka

1 komentarz
Filmy

Adam Driver w widowisku Marvela!

VOD Inne Filmy

Netflix ujawnia skalę wykorzystania AI w swoich produkcjach

7 komentarzy
Inne Filmy

Tom Cruise zachwycony "Odyseją" Christophera Nolana

17 komentarzy
VOD Seriale

"God of War". Wypadek na planie. Odtwórca Kratosa opuszcza serial!

9 komentarzy
Filmy Multimedia

Andrew Garfield na czele historycznego powstania. Zwiastun filmu "The Uprising"

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2026: Te filmy będą walczyć o Złote Lwy

12 komentarzy