"Odyseja" bez pokazów dla influencerów. Rola Elliota Page'a ujawniona?

Universal tak bardzo wierzy w film Christophera Nolana, że postanowił zrezygnować z częstej ostatnio praktyki organizowania pokazów dla influencerów. "Odyseja" zostanie zaprezentowana wyłącznie na pokazach prasowych dla profesjonalnych krytyków.
"Odyseja" nie potrzebuje marketingu szeptanego
Pokazy dla influencerów są ostatnio popularne wśród hollywoodzkich wytwórni, choć jeszcze nie są normą. Wytwórnie liczą, że pokazując osobom popularnym w sieci film wcześniej, będą mogli liczyć na ich przychylne opinie, a co za tym idzie pozytywny marketing szeptany.
Universal przyjął inną strategię i uznaje, że "Odyseja"
nie potrzebuje tej formy promocji. Biorąc pod uwagę, ile pokazów w kinach IMAX zostało już wyprzedanych (film został w całości zrealizowany przy użyciu kamer IMAX), wydaje się, że studio ma rację.
Oficjalnie pokazy prasowe dla krytyków mają ruszyć po uroczystej premierze 6 lipca. Są jednak tacy, którzy film już widzieli i nie potrafili się powstrzymać przed opisaniem swoim przemyśleń w sieci. Padają porównania do "Ran" Kurosawy i "Andrieja Rublowa" Tarkowskiego.
Kogo gra Elliot Page?
W sieci pojawiła się też nowa plotka dotycząca tego, kogo w filmie gra Elliot Page
. Dotychczas powszechnie uważano, że gra Achillesa, jednak teraz pojawiły się zupełnie inne doniesienia.
Otóż Elliot Page
rzekomo gra w filmie Sinona
. To postać, która jest wiązana z mitem o wojnie trojańskiej, choć nie pojawia się u Homera. Był za to wspominany w "Zburzeniu Troi" Arktinosa z Miletu oraz "Eneidzie" Wergiliusza.
Według tych dzieł Sinon to syn Autolika, dziadka Odyseusza ze strony matki. Wsławił się tym, że przekonał Trojan do wprowadzenia konia trojańskiego za mury miasta.
Zwiastun filmu "Odyseja"