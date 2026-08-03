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EXCLUSIVE: Polacy masowo oglądają w kinach "Odyseję"

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+Christophera+Nolana+ma+ju%C5%BC+w+Polsce+ponad+milion+widz%C3%B3w-167875
EXCLUSIVE: Polacy masowo oglądają w kinach &quot;Odyseję&quot;
Mamy dobrą wiadomość dla fanów Christophera Nolana. "Odyseja" okazuje się być kolejnym wielkim hitem reżysera w polskich kinach. Potwierdził to nam polski dystrybutor filmu, firma UIP.

Jest milion widzów!



Po trzech weekendach w polskich kinach "Odyseja" może pochwalić się milionową widownią. To kolejny sukces tego filmu w Polsce. Przypomnijmy, że obraz miał fantastyczny debiut, zgarniając 270-tysięczną widownię na dzień dobry.

Jest to drugi z rzędu film Nolana dystrybuowany przez UIP, który w Polsce osiąga granicę miliona sprzedanych biletów. Pierwszym był oczywiście "Oppenheimer", którego widownia kinowa była blisko osiągnięcia poziomu dwóch milionów. Czy "Odyseja" powtórzy także i ten sukces? Czas pokaże.

O filmie "Odyseja" w podcaście "Mam parę uwag"





"Odyseja" to widowisko fantasty inspirowane legendarnym eposem Homera. Jest to historia Odyseusza, króla Itaki, i jego tułaczki po zakończeniu wojny trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Tymczasem w Itace narasta napięcie. Penelopa musi opędzać się od zalotników, którzy nie wierzą, że Odyseusz żyje i liczą na małżeństwo z nią oraz koronę...

Gwiazdą obrazu jest Matt Damon. W obsadzie są również m.in.: Anne Hathaway, Tom Holland i Zendaya.

Globalnie "Odyseja" właśnie przekroczyła granicę 900 milionów dolarów i jest na najlepszej drodze, by wciągu najbliższego tygodnia osiągnąć miliard.

Zwiastun filmu "Odyseja"




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