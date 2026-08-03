EXCLUSIVE: Polacy masowo oglądają w kinach "Odyseję"

Mamy dobrą wiadomość dla fanów Christophera Nolana. "Odyseja" okazuje się być kolejnym wielkim hitem reżysera w polskich kinach. Potwierdził to nam polski dystrybutor filmu, firma UIP.
Jest milion widzów!
Po trzech weekendach w polskich kinach "Odyseja" może pochwalić się milionową widownią
. To kolejny sukces tego filmu w Polsce. Przypomnijmy, że obraz miał fantastyczny debiut, zgarniając 270-tysięczną widownię na dzień dobry.
Jest to drugi z rzędu film Nolana
dystrybuowany przez UIP, który w Polsce osiąga granicę miliona sprzedanych biletów. Pierwszym był oczywiście "Oppenheimer
", którego widownia kinowa była blisko osiągnięcia poziomu dwóch milionów. Czy "Odyseja" powtórzy także i ten sukces? Czas pokaże.
O filmie "Odyseja" w podcaście "Mam parę uwag" "Odyseja"
to widowisko fantasty inspirowane legendarnym eposem Homera. Jest to historia Odyseusza, króla Itaki, i jego tułaczki po zakończeniu wojny trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Tymczasem w Itace narasta napięcie. Penelopa musi opędzać się od zalotników, którzy nie wierzą, że Odyseusz żyje i liczą na małżeństwo z nią oraz koronę...
Gwiazdą obrazu jest Matt Damon
. W obsadzie są również m.in.: Anne Hathaway
, Tom Holland
i Zendaya
. Globalnie "Odyseja" właśnie przekroczyła granicę 900 milionów dolarów
i jest na najlepszej drodze, by wciągu najbliższego tygodnia osiągnąć miliard.
Zwiastun filmu "Odyseja"