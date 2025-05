Nowy film Christophera Nolana już przeszedł do historii!

IMAX i Nolan piszą historię kina

Oczywiście IMAX na potrzeby swoich kin kręcił już filmy przyrodnicze wyłącznie z wykorzystaniem swoich kamer. Jednak w przypadku dużej produkcji fabularnej kamery IMAX nie były stosowane jako jedyne ze względu na liczne problemy.Kamery IMAX wymagały częstego przeładowywania taśmy, były strasznie głośne, a materiał nakręcony przez nie był niedostępny do natychmiastowego obejrzenia.Jak jednak ujawnił szef sieci IMAX Rich Gelfond, na rok przed rozpoczęciem prac nad Christopher Nolan zadzwonił do niego i powiedział mu, że jeśli IMAX wyeliminuje najpoważniejsze problemy związane z pracą z ich kamerami, to Nolan zobowiązuje się nakręcić całe widowisko tylko przy ich pomocy.Gelfond przyjął rzucone wyzwanie i IMAX był w stanie znaleźć takie rozwiązania technologiczne, by Nolan mógł zostać pierwszym filmowcem, który całe wielkie widowisko nakręci wyłącznie przy użyciu kamer IMAX.Efekt zobaczymy w lipcu 2026 roku.