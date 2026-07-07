"Odyseja" Christophera Nolana zachwyca pierwszych widzów. "Triumf i dzieło sztuki"

Pierwsi widzowie zobaczyli już "Odyseję" Christophera Nolana, a w sieci pojawiły się ich reakcje. Z dostępnych w serwisie X wpisów wynika, że większość dziennikarzy jest zachwycona adaptacją dzieła Homera.
Dziennikarze zachwyceni "Odyseją"
Film, który jako pierwszy w historii został w całości nakręcony kamerami IMAX, opowiada historię Odyseusza (Matt Damon
) – greckiego bohatera próbującego wrócić do rodzinnej Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. Na jego drodze pojawiają się m.in. mityczne stworzenia i nadprzyrodzone zagrożenia, a celem podróży jest ponowne spotkanie z żoną Penelopą (Anne Hathaway
) oraz synem Telemachem (Tom Holland
).
Wiele pochwał zebrała skala produkcji oraz strona wizualna filmu. Krytyk Variety określił "Odyseję
" mianem dzieła sztuki, oszałamiającego osiągnięcia i triumfalnego, spektakularnego eposu, chwaląc występy Damona
, Hathaway
, Hollanda
, Roberta Pattinsona
, Samanthy Morton
, Elliota Page'a
i pozostałych członków obsady – nie brakuje stwierdzeń, że niektórzy z nich dają najlepszy występ w karierze.
Z kolei Phil de Semlyen
z Time Out stwierdził, że warto uwierzyć w szum wokół filmu, nazywając go gęstym, ale przystępnym widowiskiem. Podkreślił również, że produkcja łączy ogromną skalę z bardziej osobistymi tematami dotyczącymi przywództwa, wojny i ludzkiej natury. Chwalone są "zapierające dech w piersiach" sceny bitewne. Jeden z dziennikarzy podkreślił nawet, że Nolan
zrealizował sekwencję w duchu filmu grozy (można się domyślać, że chodzi o spotkanie z Cyklopem).
Nie wszystkie opinie były jednak bezkrytyczne. David Ehrlich z IndieWire
uznał film za mniej ponury niż "Oppenheimer
", ale ocenił, że jest "zbyt nieporęczny, by być filmem Nolana
z najwyższej półki", choć finał wynagradza niedociągnięcia.
Entuzjastyczne reakcje pojawiły się również w kontekście potencjalnego sezonu nagród. Anne Thompson zasugerowała, że Matt Damon
może walczyć o nominację do Oscara
, a sam film ma szanse stać się jednym z najważniejszych kandydatów w kategorii najlepszy film.
"Odyseja
" trafi do kin 17 lipca. Według pierwszych prognoz film może zadebiutować w Stanach Zjednoczonych z wynikiem na poziomie 80-100 milionów dolarów, choć ostateczny rezultat zależeć będzie m.in. od utrzymania się pozytywnych opinii po premierze.
"Odyseja" – zwiastun