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"Odyseja" Christophera Nolana zachwyca pierwszych widzów. "Triumf i dzieło sztuki"

Deadline, The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+Christophera+Nolana+zachwyca+pierwszych+widz%C3%B3w.+Matt+Damon+dostanie+Oscara-167448
&quot;Odyseja&quot; Christophera Nolana zachwyca pierwszych widzów. &quot;Triumf i dzieło sztuki&quot;
Pierwsi widzowie zobaczyli już "Odyseję" Christophera Nolana, a w sieci pojawiły się ich reakcje. Z dostępnych w serwisie X wpisów wynika, że większość dziennikarzy jest zachwycona adaptacją dzieła Homera

Dziennikarze zachwyceni "Odyseją"



Film, który jako pierwszy w historii został w całości nakręcony kamerami IMAX, opowiada historię Odyseusza (Matt Damon) – greckiego bohatera próbującego wrócić do rodzinnej Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. Na jego drodze pojawiają się m.in. mityczne stworzenia i nadprzyrodzone zagrożenia, a celem podróży jest ponowne spotkanie z żoną Penelopą (Anne Hathaway) oraz synem Telemachem (Tom Holland).

Wiele pochwał zebrała skala produkcji oraz strona wizualna filmu. Krytyk Variety określił "Odyseję" mianem dzieła sztuki, oszałamiającego osiągnięcia i triumfalnego, spektakularnego eposu, chwaląc występy Damona, Hathaway, Hollanda, Roberta Pattinsona, Samanthy Morton, Elliota Page'a i pozostałych członków obsady – nie brakuje stwierdzeń, że niektórzy z nich dają najlepszy występ w karierze.


Z kolei Phil de Semlyen z Time Out stwierdził, że warto uwierzyć w szum wokół filmu, nazywając go gęstym, ale przystępnym widowiskiem. Podkreślił również, że produkcja łączy ogromną skalę z bardziej osobistymi tematami dotyczącymi przywództwa, wojny i ludzkiej natury. Chwalone są "zapierające dech w piersiach" sceny bitewne. Jeden z dziennikarzy podkreślił nawet, że Nolan zrealizował sekwencję w duchu filmu grozy (można się domyślać, że chodzi o spotkanie z Cyklopem).

Nie wszystkie opinie były jednak bezkrytyczne. David Ehrlich z IndieWire uznał film za mniej ponury niż "Oppenheimer", ale ocenił, że jest "zbyt nieporęczny, by być filmem Nolana z najwyższej półki", choć finał wynagradza niedociągnięcia.

Entuzjastyczne reakcje pojawiły się również w kontekście potencjalnego sezonu nagród. Anne Thompson zasugerowała, że Matt Damon może walczyć o nominację do Oscara, a sam film ma szanse stać się jednym z najważniejszych kandydatów w kategorii najlepszy film.

"Odyseja" trafi do kin 17 lipca. Według pierwszych prognoz film może zadebiutować w Stanach Zjednoczonych z wynikiem na poziomie 80-100 milionów dolarów, choć ostateczny rezultat zależeć będzie m.in. od utrzymania się pozytywnych opinii po premierze.

"Odyseja" – zwiastun



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