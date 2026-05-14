Nolan obsadził Nyong'o w roli Heleny, by zwiększyć szanse na nagrody? Tak twierdzi Elon Musk

Kilka dni temu potwierdzono doniesienia, że w nadchodzącej "Odysei" Christophera Nolana Lupita Nyong'o wcieli się w Helenę Trojańską. Fakt ten nie umknął uwadze Elona Muska, który przedstawił własną teorię na temat intencji reżysera.
Musk o "Odysei"
Reakcję wywołał wpis konserwatywnego komentatora Matta Walsha, który stwierdził, że "nikt na tej planecie nie uważa Lupity Nyong’o
za najpiękniejszą kobietę świata" i zasugerował, że Nolan
obsadził aktorkę wyłącznie po to, by uniknąć oskarżeń o rasizm. Musk
odpowiedział na wpis krótko: Prawda
.
W kolejnym komentarzu właściciel X odniósł się do innego wpisu, którego autorka sugeruje, że twórcy czasami zmieniają rasę bohaterów, by zwiększyć swoje szanse podczas sezonu nagród. Musk
stwierdził w kontekście Nolana
: On chce nagród
. Komentarz odnosił się do wprowadzonych przez Akademię zasad dotyczących reprezentacji i inkluzywności przy walce o Oscara
.
To nie pierwszy raz, kiedy Musk
krytykuje casting do "Odysei
". Już wcześniej nazwał wybór Nyong’o
"obrazą dla Homera
", argumentując, że Helena Trojańska była w poemacie opisywana jako jasnoskóra blondynka.
Na słowa Muska
odpowiedziała m.in. Whoopi Goldberg
w programie The View. Stwierdziła wówczas: Lupita jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata, więc nie jestem pewna, co próbujesz powiedzieć.
Dodała również, że osoby komentujące wygląd innych powinny najpierw spojrzeć w lustro.
"Odyseja
" ma trafić do kin 17 lipca 2026 roku. Film będzie adaptacją eposu Homera
o Odyseuszu i jego powrocie do domu po wojnie trojańskiej. W obsadzie znaleźli się także Matt Damon
, Anne Hathaway
, Tom Holland
, Zendaya
, Robert Pattinson
i Charlize Theron
.
"Odyseja" - zwiastun