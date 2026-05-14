Newsy Filmy Nolan obsadził Nyong'o w roli Heleny, by zwiększyć szanse na nagrody? Tak twierdzi Elon Musk
Kilka dni temu potwierdzono doniesienia, że w nadchodzącej "Odysei" Christophera Nolana Lupita Nyong'o wcieli się w Helenę Trojańską. Fakt ten nie umknął uwadze Elona Muska, który przedstawił własną teorię na temat intencji reżysera.

Reakcję wywołał wpis konserwatywnego komentatora Matta Walsha, który stwierdził, że "nikt na tej planecie nie uważa Lupity Nyong’o za najpiękniejszą kobietę świata" i zasugerował, że Nolan obsadził aktorkę wyłącznie po to, by uniknąć oskarżeń o rasizm. Musk odpowiedział na wpis krótko: Prawda.

W kolejnym komentarzu właściciel X odniósł się do innego wpisu, którego autorka sugeruje, że twórcy czasami zmieniają rasę bohaterów, by zwiększyć swoje szanse podczas sezonu nagród. Musk stwierdził w kontekście Nolana: On chce nagród. Komentarz odnosił się do wprowadzonych przez Akademię zasad dotyczących reprezentacji i inkluzywności przy walce o Oscara.





To nie pierwszy raz, kiedy Musk krytykuje casting do "Odysei". Już wcześniej nazwał wybór Nyong’o "obrazą dla Homera", argumentując, że Helena Trojańska była w poemacie opisywana jako jasnoskóra blondynka.

Na słowa Muska odpowiedziała m.in. Whoopi Goldberg w programie The View. Stwierdziła wówczas: Lupita jest uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata, więc nie jestem pewna, co próbujesz powiedzieć. Dodała również, że osoby komentujące wygląd innych powinny najpierw spojrzeć w lustro.

"Odyseja" ma trafić do kin 17 lipca 2026 roku. Film będzie adaptacją eposu Homera o Odyseuszu i jego powrocie do domu po wojnie trojańskiej. W obsadzie znaleźli się także Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson i Charlize Theron.

