"Odyseja". Pierwsze zdjęcia Toma Hollanda i Anne Hathaway!

Magazyn "Empire" miał kolejny prezent dla fanów Christophera Nolana. Otóż pokazał nowe zdjęcia z widowiska "Odyseja".

Oto żona i syn Odyseusza



Na pierwszym z nowych zdjęć, które trafiły do sieci, jest żona Odyseusza Penelope wraz ze swoją służącą Melantho. W Penelopę wciela się Anne Hathaway, a w Melantho Mia Goth.


Z kolei drugie zdjęcie przedstawia Telemacha, czyli syna Odyseusza. W widowisku Nolana gra go Tom Holland.


Oczywiście w samego Odyseusza wciela się Matt Damon. W obsadzie są także: Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Samantha Morton i Jon Bernthal.

Niedawno do sieci trafiła też informacja, że pierwszy zwiastun "Odysei" zadebiutuje w kinach przed seansami trzeciego "Avatara". Jedna krążą też plotki, że nie będzie to normalny zwiastun, a raczej trwający 5-6 minut prolog. Fanów Nolana ta plotka rzecz jasna niczym nowym nie zaskoczy. Takie prologi zamiast zwiastunów pojawiały się wcześniej w ramach promocji "Mrocznego Rycerza", "Mroczny Rycerz powstaje", "Dunkierki" oraz "Tenetu".

"Odyseja" trafi do kin w lipcu. Na premierowe pokazy w kinach IMAX bilety zostały już dawno wyprzedane.

Teaser filmu "Odyseja"




