"Odyseja". Pierwsze zdjęcia Toma Hollanda i Anne Hathaway!

Magazyn "Empire" miał kolejny prezent dla fanów Christophera Nolana. Otóż pokazał nowe zdjęcia z widowiska "Odyseja".
Oto żona i syn Odyseusza
Na pierwszym z nowych zdjęć, które trafiły do sieci, jest żona Odyseusza Penelope wraz ze swoją służącą Melantho. W Penelopę wciela się Anne Hathaway
, a w Melantho Mia Goth
.
Z kolei drugie zdjęcie przedstawia Telemacha, czyli syna Odyseusza. W widowisku Nolana gra go Tom Holland
.
Oczywiście w samego Odyseusza wciela się Matt Damon
. W obsadzie są także: Charlize Theron
, Robert Pattinson
, Zendaya
, Lupita Nyong’o
, Benny Safdie
, Samantha Morton
i Jon Bernthal
.
Niedawno do sieci trafiła też informacja, że pierwszy zwiastun "Odysei
" zadebiutuje w kinach przed seansami trzeciego "Avatara
". Jedna krążą też plotki, że nie będzie to normalny zwiastun, a raczej trwający 5-6 minut prolog
. Fanów Nolana
ta plotka rzecz jasna niczym nowym nie zaskoczy. Takie prologi zamiast zwiastunów pojawiały się wcześniej w ramach promocji "Mrocznego Rycerza
", "Mroczny Rycerz powstaje
", "Dunkierki
" oraz "Tenetu
". "Odyseja"
trafi do kin w lipcu. Na premierowe pokazy w kinach IMAX bilety zostały już dawno wyprzedane.
Teaser filmu "Odyseja"