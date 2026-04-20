Czy "Odyseja" będzie najdłuższym filmem Nolana? Znamy odpowiedź

Wygląda na to, że choć "Odyseja" mogła by trwać nawet wiele godzin ze względu na obszerność materiału, Christopher Nolan postanowił tym razem nie przesadzać z metrażem. Jego najnowszy film ma trwać mniej niż trzy godziny – tak przynajmniej zapowiada producentka Emma Thomas. Oznacza to, że "Odyseja" będzie krótsza niż "Oppenheimer".
"Odyseja" krótsza niż "Oppenheimer"
Filmy Christophera Nolana
zawsze były długie, ale dopiero w 2023 roku reżyser po raz pierwszy przekroczył granicę trzech godzin w "Oppenheimerze
". Film został powszechnie uznany za arcydzieło, a jego metraż wcale mu nie zaszkodził – produkcja zdobyła siedem Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię.
"Odyseja"
To, że "Odyseja
" nie przekroczy trzech godzin, nie oznacza, że widowisko będzie skromne. Nie ma wątpliwości, że najnowszy film Nolana to wielkie przedsięwzięcie z epickimi scenami i wciąż imponującym metrażem.
W obsadzie "Odysei
" znaleźli się m.in.: Matt Damon
(Odyseusz), Tom Holland
(Telemach), Zendaya
(Atena), Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
(Antinoos), Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Zdjęcia realizowano na całym świecie z wykorzystaniem zupełnie nowej technologii IMAX.
Film trafi do kin w lipcu.
"Odyseja" – zobacz pierwszy zwiastun