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"Odyseja" będzie hitem? Są pierwsze prognozy otwarcia filmu Christophera Nolana

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+b%C4%99dzie+hitem+S%C4%85+pierwsze+prognozy+otwarcia+filmu+Christophera+Nolana-167307
&quot;Odyseja&quot; będzie hitem? Są pierwsze prognozy otwarcia filmu Christophera Nolana
źródło: materialy promocyjne
Wielkimi krokami zbliża się premierą filmu "Odyseja" Christophera Nolana. Wszyscy zadają sobie więc jedno pytanie: czy film będzie kinowym hitem. Pytanie niby proste, a jednak jednoznacznej odpowiedzi brak.

Ile zarobi "Odyseja" w weekend otwarcia w USA?



"Odyseja" to drugie widowisko Christophera Nolana zrealizowane przez studio Universal. Pierwszym był "Oppenheimer", który mimo niesprzyjającej daty premiery (do kin wszedł tego samego dnia co "Barbie") zarobił na otwarcie w USA 82,5 mln dolarów. Ostatecznie, globalnie zgarnął prawie miliard dolarów (976,8 mln).

Nowy film Nolana nie będzie miał takiej konkurencji. Dodatkowo "Odyseja" ma na wyłączność kina IMAX aż przez trzy tygodnie. Pierwsza przedsprzedaż biletów na pokazy IMAX 70mm rozpoczęła się rok temu i większość seansów wyprzedała się w ciągu 24 godzin (lub mniej). Równie dobrze poszła niedawna przedsprzedaż w innych kinach wielkoformatowych i premium.


Mimo to specjaliści nie są w stanie dojść do konsensusu w sprawie tego, ile "Odyseja" zarobi w amerykańskich kinach na otwarcie. Wszyscy pamiętają blamaż z "Oppenheimerem", kiedy to prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 40-50 milionów dolarów, a w rzeczywistości film zgarnął ponad 80 milionów. Stąd obecne widełki dotyczące prognozy otwarcia są bardzo szerokie. Zaczynają się już od 80 milionów, a kończą na wyniku przekraczającym 100 milionów

Wygląda więc na to, że jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku może nie mieć nawet jednego z trzech najlepszych otwarć tego roku. Aktualnym rekordzistą jest "Toy Story 5", które przed tygodniem zgarnęło 159,7 mln dolarów. Numerem dwa jest "Super Mario Galaxy Film" z otwarciem w wysokości 131,7 mln dolarów. A trzecie najlepsze otwarcie roku zaliczył "Michael" - 97,2 mln dolarów.

"Odyseja" potrzebuje imponujących wyników w box offisie, ponieważ film nie był tani w realizacji. Jego budżet szacuje się na co najmniej 250 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Odyseja"




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