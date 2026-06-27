"Odyseja" będzie hitem? Są pierwsze prognozy otwarcia filmu Christophera Nolana

Wielkimi krokami zbliża się premierą filmu "Odyseja" Christophera Nolana. Wszyscy zadają sobie więc jedno pytanie: czy film będzie kinowym hitem. Pytanie niby proste, a jednak jednoznacznej odpowiedzi brak.
Ile zarobi "Odyseja" w weekend otwarcia w USA?
"Odyseja
" to drugie widowisko Christophera Nolana
zrealizowane przez studio Universal. Pierwszym był "Oppenheimer
", który mimo niesprzyjającej daty premiery (do kin wszedł tego samego dnia co "Barbie
") zarobił na otwarcie w USA 82,5 mln dolarów. Ostatecznie, globalnie zgarnął prawie miliard dolarów (976,8 mln).
Nowy film Nolana
nie będzie miał takiej konkurencji. Dodatkowo "Odyseja
" ma na wyłączność kina IMAX aż przez trzy tygodnie. Pierwsza przedsprzedaż biletów na pokazy IMAX 70mm rozpoczęła się rok temu i większość seansów wyprzedała się w ciągu 24 godzin (lub mniej). Równie dobrze poszła niedawna przedsprzedaż w innych kinach wielkoformatowych i premium.
Mimo to specjaliści nie są w stanie dojść do konsensusu w sprawie tego, ile "Odyseja
" zarobi w amerykańskich kinach na otwarcie. Wszyscy pamiętają blamaż z "Oppenheimerem
", kiedy to prognozy mówiły o otwarciu w okolicach 40-50 milionów dolarów, a w rzeczywistości film zgarnął ponad 80 milionów. Stąd obecne widełki dotyczące prognozy otwarcia są bardzo szerokie. Zaczynają się już od 80 milionów, a kończą na wyniku przekraczającym 100 milionów
.
Wygląda więc na to, że jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku może nie mieć nawet jednego z trzech najlepszych otwarć tego roku.
Aktualnym rekordzistą jest "Toy Story 5
", które przed tygodniem zgarnęło 159,7 mln dolarów
. Numerem dwa jest "Super Mario Galaxy Film
" z otwarciem w wysokości 131,7 mln dolarów. A trzecie najlepsze otwarcie roku zaliczył "Michael
" - 97,2 mln dolarów.
"Odyseja
" potrzebuje imponujących wyników w box offisie, ponieważ film nie był tani w realizacji. Jego budżet szacuje się na co najmniej 250 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Odyseja"