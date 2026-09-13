"Odyseja" najbardziej dochodowym filmem studia Universal

"Odyseja" Christophera Nolana to jeden z największych hitów tego roku: z wynikiem 1,68 miliarda dolarów zajmuje aktualnie drugie miejsce w światowym box offisie. Jak podaje Variety, film zyskał właśnie status najbardziej dochodowej produkcji studia Universal.
Nowe rekordy "Odysei"
Mogące się poszczycić 114-letnią historią studio Universal podzieliło się informacją o rekordzie "Odysei
" w sobotę. Wpływy z kas na rynku krajowym osiągnęły 601,2 miliona dolarów, a za granicą – 1,083 miliarda dolarów. Wyreżyserowane przez Christophera Nolana widowisko może się więc pochwalić globalnymi zarobkami w wysokości 1,68 miliarda dolarów.
Donna Langley, prezeska NBCUniversal Entertainment, skomentowała: Dzieło Chrisa i Emmy przejdzie do historii kina jako jeden z najbardziej ambitnych i genialnie zrealizowanych filmów. To wydarzenie pokoleniowe, które dało nowy impuls kulturze chodzenia do kina.
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Emma Thomas i Christopher Nolan na konferencji prasowej "Odysei" w Seulu
Jak podaje Variety, "Odyseja
" ma na koncie też kilka innych rekordów: jest najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w historii, najbardziej dochodowym filmem zrealizowanym dla IMAX-a, a także pierwszym od 2009 filmem niebędącym sequelem, który przyniósł za granicą ponad miliard dolarów zysku.
"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei
":
Zobacz zwiastun "Odysei"
"Odyseja
" trafiła na ekrany kin w lipcu tego roku. W zgromadzonej przez Nolana
gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon
, Anne Hathaway
, Robert Pattinson
, Zendaya
, Tom Holland
, John Leguizamo
i Charlize Theron
. Przypominamy zwiastun: