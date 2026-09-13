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"Odyseja" najbardziej dochodowym filmem studia Universal

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+najbardziej+dochodowym+filmem+studia+Universal-168580
&quot;Odyseja&quot; najbardziej dochodowym filmem studia Universal
źródło: materialy promocyjne
"Odyseja" Christophera Nolana to jeden z największych hitów tego roku: z wynikiem 1,68 miliarda dolarów zajmuje aktualnie drugie miejsce w światowym box offisie. Jak podaje Variety, film zyskał właśnie status najbardziej dochodowej produkcji studia Universal.

Nowe rekordy "Odysei"


Mogące się poszczycić 114-letnią historią studio Universal podzieliło się informacją o rekordzie "Odysei" w sobotę. Wpływy z kas na rynku krajowym osiągnęły 601,2 miliona dolarów, a za granicą – 1,083 miliarda dolarów. Wyreżyserowane przez Christophera Nolana widowisko może się więc pochwalić globalnymi zarobkami w wysokości 1,68 miliarda dolarów. 

Donna Langley, prezeska NBCUniversal Entertainment, skomentowała: 

Dzieło Chrisa i Emmy przejdzie do historii kina jako jeden z najbardziej ambitnych i genialnie zrealizowanych filmów. To wydarzenie pokoleniowe, które dało nowy impuls kulturze chodzenia do kina.

GettyImages-2292405202.jpg Getty Images © JTBC PLUS
Emma Thomas i Christopher Nolan na konferencji prasowej "Odysei" w Seulu

Jak podaje Variety, "Odyseja" ma na koncie też kilka innych rekordów: jest najbardziej dochodowym filmem z kategorią R w historii, najbardziej dochodowym filmem zrealizowanym dla IMAX-a, a także pierwszym od 2009 filmem niebędącym sequelem, który przyniósł za granicą ponad miliard dolarów zysku. 

"Odyseja" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Odysei": 



Zobacz zwiastun "Odysei"


"Odyseja" trafiła na ekrany kin w lipcu tego roku. W zgromadzonej przez Nolana gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, John Leguizamo i Charlize Theron. Przypominamy zwiastun: 

 

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