"Odyseja" to arcydzieło? Tom Holland już widział film

Tom Holland zapewniał już, że "Odyseja" ma "najlepszy scenariusz, jaki czytał", a widowisko Christophera Nolana będzie "filmem, jakiego jeszcze nie było". Aktor kontynuuje ciąg pochwał dla "Odysei". Co powiedział tym razem?
   

Mogę wam powiedzieć, że to absolutne arcydzieło. I wyjmuję siebie z tego równania, powiedział Tom Holland w wywiadzie dla magazynu "GQ", zaznaczając, że jako członek obsady nie jest najbardziej wiarygodną osobą do wyrażania takich opinii. Aktor wydaje się jednak szczerze zachwycony – chociażby stroną wizualną filmu. Do tego stopnia, że postanowił dopytać o kulisy realizacji efektów samego Christophera Nolana.

Są w filmie takie sekwencje, że oglądając je, zastanawiałem się "Jak on to zrobił? To musi być CGI". Po obejrzeniu powiedziałem do niego "To było na pewno CGI, prawda?". A on na to: "Nie, nie. To wszystko efekty w kamerze. Precyzyjnie zaplanowane i przygotowane", dodał aktor.
    

Nowa "Odyseja" zapowiada się na jeden z największych filmowych projektów Nolana. W roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona, który ponownie łączy siły z reżyserem po "Interstellar" i "Oppenheimerze". Telemacha zagra Tom Holland, a w obsadzie znaleźli się również Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron i Jon Bernthal.

Sam Nolan mówi, że po oscarowym "Oppenheimerze" chciał sięgnąć po mitologiczny rozmach, którego – jego zdaniem – dziś w Hollywood brakuje.

Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej, rzeczy, których wcześniej nie zrobiono – mówił. Zauważyłem, że wszystkie te wielkie mitologiczne filmy, na których się wychowałem, nigdy nie powstały z takim ciężarem i wiarygodnością, jakie może dać produkcja z budżetem klasy A i wielki hollywoodzki film IMAX.

"Odyseja" trafi do kin w USA 17 lipca.

Powiązane artykuły Tom Holland

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Pawlikowski znowu w Cannes! Mamy pierwsze zdjęcie

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Pawlikowski, Farhadi i Almodóvar w konkursie głównym

3 komentarze
Filmy

"Przepis na morderstwo" w kinach już jutro

11 komentarzy
Seriale Multimedia

I wszystko jasne! "American Horror Story 13" to sequel

5 komentarzy
VOD Seriale

Olivia Munn o uprzedzeniach kolegi z planu

10 komentarzy
Filmy

Felicity Jones i J.K. Simmons będą pacjentami cenionej psychoanalityczki

Seriale

Peter Dinklage w 2. sezonie "Obcy: Ziemia"!

13 komentarzy