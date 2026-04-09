"Odyseja" to arcydzieło? Tom Holland już widział film

Tom Holland zapewniał już, że "Odyseja" ma "najlepszy scenariusz, jaki czytał", a widowisko Christophera Nolana będzie "filmem, jakiego jeszcze nie było". Aktor kontynuuje ciąg pochwał dla "Odysei". Co powiedział tym razem?
Tom Holland nazywa "Odyseję" arcydziełem Mogę wam powiedzieć, że to absolutne arcydzieło. I wyjmuję siebie z tego równania
, powiedział Tom Holland
w wywiadzie dla magazynu "GQ", zaznaczając, że jako członek obsady nie jest najbardziej wiarygodną osobą do wyrażania takich opinii. Aktor wydaje się jednak szczerze zachwycony – chociażby stroną wizualną filmu. Do tego stopnia, że postanowił dopytać o kulisy realizacji efektów samego Christophera Nolana
. Są w filmie takie sekwencje, że oglądając je, zastanawiałem się "Jak on to zrobił? To musi być CGI". Po obejrzeniu powiedziałem do niego "To było na pewno CGI, prawda?". A on na to: "Nie, nie. To wszystko efekty w kamerze. Precyzyjnie zaplanowane i przygotowane"
, dodał aktor.
"Odyseja" Nolana – co wiemy o filmie?
Nowa "Odyseja
" zapowiada się na jeden z największych filmowych projektów Nolana. W roli Odyseusza zobaczymy Matta Damona
, który ponownie łączy siły z reżyserem po "Interstellar
" i "Oppenheimerze
". Telemacha zagra Tom Holland
, a w obsadzie znaleźli się również Anne Hathaway
, Zendaya
, Lupita Nyong’o
, Robert Pattinson
, Charlize Theron
i Jon Bernthal
.
Sam Nolan mówi, że po oscarowym "Oppenheimerze
" chciał sięgnąć po mitologiczny rozmach, którego – jego zdaniem – dziś w Hollywood brakuje. Jako filmowiec szukasz luk w kulturze filmowej, rzeczy, których wcześniej nie zrobiono
– mówił. Zauważyłem, że wszystkie te wielkie mitologiczne filmy, na których się wychowałem, nigdy nie powstały z takim ciężarem i wiarygodnością, jakie może dać produkcja z budżetem klasy A i wielki hollywoodzki film IMAX
.
"Odyseja
" trafi do kin w USA 17 lipca.
