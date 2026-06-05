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Znamy kategorię wiekową "Odysei". Nolan sporo ryzykuje?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+z+kategori%C4%85+wiekow%C4%85+R.+Seans+tylko+pod+opiek%C4%85+os%C3%B3b+doros%C5%82ych-166942
Znamy kategorię wiekową &quot;Odysei&quot;. Nolan sporo ryzykuje?
Nowy film Christophera Nolana jeszcze nie trafił jeszcze na ekrany, a już zapisał się w annałach X Muzy. Kosztująca 250 milionów dolarów "Odyseja" stała się jedną z najdroższych produkcji w dziejach kina z kategorią wiekową R. 

"Odyseja": grecka mitologia bez cenzury



Przyznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Filmowe (MPA) R-ka oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć adaptację eposu Homera wyłącznie pod opieką dorosłych. Nie ujawniono oficjalnego uzasadnienia tej decyzji, jednak media spekulują, że mogły o niej przesądzić brutalne sceny batalistyczne oraz wysoki poziom przemocy obecny w opowieści o powrocie Odyseusza do Itaki.


Większość wysokobudżetowych produkcji stara się uzyskać kategorię PG-13, która pozwala dotrzeć do możliwie najszerszej publiczności. Jeśli chodzi o Nolana, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad kategorię R otrzymał jedynie kosztujący 100 milionów "Oppenheimer", który mimo ograniczeń wiekowych okazał się globalnym fenomenem i zarobił blisko miliard dolarów. Wcześniejsze letnie hity reżysera takie jak "Incepcja", "Dunkierka" czy trylogia "Mroczny Rycerz", trafiły do kin z PG-13.

"Odyseja" powstała dla studia Universal Pictures, które współpracowało z Nolanem również przy  "Oppenheimerze". Film trafi do kin 17 lipca i już teraz budzi ogromne zainteresowanie widzów. Bilety na pokazy w formacie IMAX 70 mm zostały błyskawicznie wyprzedane jeszcze w ubiegłym roku. Uruchomienie kolejnej puli wejściówek spowodowało przeciążenia internetowych systemów sprzedaży.

Wśród filmów z kategorią wiekową R niekwestionowanym numerem jeden, jeśli chodzi o budżet, są "Deadpool & Wolverine". Ekranizacja komiksu Marvela kosztowała aż pół miliarda dolarów. 

Zwiastun filmu "Odyseja"



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