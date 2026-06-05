Znamy kategorię wiekową "Odysei". Nolan sporo ryzykuje?

Nowy film Christophera Nolana jeszcze nie trafił jeszcze na ekrany, a już zapisał się w annałach X Muzy. Kosztująca 250 milionów dolarów "Odyseja" stała się jedną z najdroższych produkcji w dziejach kina z kategorią wiekową R.
"Odyseja": grecka mitologia bez cenzury
Przyznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Filmowe (MPA) R-ka oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia będą mogły obejrzeć adaptację eposu Homera wyłącznie pod opieką dorosłych. Nie ujawniono oficjalnego uzasadnienia tej decyzji, jednak media spekulują, że mogły o niej przesądzić brutalne sceny batalistyczne oraz wysoki poziom przemocy obecny w opowieści o powrocie Odyseusza do Itaki.
Większość wysokobudżetowych produkcji stara się uzyskać kategorię PG-13, która pozwala dotrzeć do możliwie najszerszej publiczności. Jeśli chodzi o Nolana, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad kategorię R otrzymał jedynie kosztujący 100 milionów "Oppenheimer
", który mimo ograniczeń wiekowych okazał się globalnym fenomenem i zarobił blisko miliard dolarów. Wcześniejsze letnie hity reżysera takie jak "Incepcja
", "Dunkierka
" czy trylogia "Mroczny Rycerz
", trafiły do kin z PG-13.
"Odyseja
" powstała dla studia Universal Pictures, które współpracowało z Nolanem również przy "Oppenheimerze
". Film trafi do kin 17 lipca i już teraz budzi ogromne zainteresowanie widzów. Bilety na pokazy w formacie IMAX 70 mm zostały błyskawicznie wyprzedane jeszcze w ubiegłym roku. Uruchomienie kolejnej puli wejściówek spowodowało przeciążenia internetowych systemów sprzedaży.
Wśród filmów z kategorią wiekową R niekwestionowanym numerem jeden, jeśli chodzi o budżet, są "Deadpool & Wolverine
". Ekranizacja komiksu Marvela kosztowała aż pół miliarda dolarów.
Zwiastun filmu "Odyseja"