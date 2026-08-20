Newsy Filmy Christopher Nolan ustanowił rekord. "Odyseja" najbardziej kasowym filmem z kategorią R
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Christopher Nolan ustanowił rekord. "Odyseja" najbardziej kasowym filmem z kategorią R

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22+zarobi%C5%82a+ju%C5%BC+1%2C34+miliarda+dolar%C3%B3w.+Film+Nolana+ustanowi%C5%82+nowy+rekord+i+pokona%C5%82+%22Deadpoola+%26+Wolverine%27a%22-168134
Christopher Nolan ustanowił rekord. &quot;Odyseja&quot; najbardziej kasowym filmem z kategorią R
źródło: Materiały prasowe
"Odyseja" Christophera Nolana przekroczyła kolejną imponującą granicę. Film zarobił na całym świecie już 1,34 miliarda dolarów, dzięki czemu stał się najbardziej kasową produkcją z kategorią R w historii. Tym samym widowisko wyprzedziło "Deadpoola & Wolverine'a", który w 2024 roku zakończył kinową podróż z wynikiem 1,33 miliarda dolarów.

"Odyseja" na szczycie filmów z kategorią R



W gronie najbardziej dochodowych filmów z kategorią R znajdują się również "Joker" oraz "Oppenheimer".

Obecna czołówka wygląda następująco:

"Odyseja" (2026) – 1,34 mld dolarów
"Deadpool & Wolverine" (2024) – 1,33 mld dolarów
"Joker" (2019) – 1,07 mld dolarów
"Oppenheimer" (2023) – 983 mln dolarów

Ryan Reynolds pogratulował już sukcesu Nolanowi, dołączając klip z fragmentami "Odysei" zmontowanymi ze sceną walki Deadpoola i Wolverine'a w... Hondzie Odyssey. 




Film jest również największym sukcesem kasowym w dotychczasowej karierze Nolana. Jego poprzednim rekordzistą był "Mroczny Rycerz powstaje", który zarobił na świecie 1,08 miliarda dolarów. "Odyseja" ma natomiast według obecnych prognoz zakończyć kinowy etap z wynikiem w okolicach 1,6 miliarda dolarów. To czwarty film Nolana z kategorią R - przed "Odyseją" i "Oppenheimerem" taką kategorię otrzymały "Bezsenność" oraz "Memento".

Film ma jeszcze trochę do nadrobienia na rodzimym rynku Nolana. W Ameryce Północnej produkcja zarobiła dotąd około 515 milionów dolarów. To wciąż mniej niż wynik "Deadpoola i Wolverine'a", który w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie osiągnął 632 miliony dolarów.

"Odyseja" - zwiastun



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