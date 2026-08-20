Christopher Nolan ustanowił rekord. "Odyseja" najbardziej kasowym filmem z kategorią R

"Odyseja" Christophera Nolana przekroczyła kolejną imponującą granicę. Film zarobił na całym świecie już 1,34 miliarda dolarów, dzięki czemu stał się najbardziej kasową produkcją z kategorią R w historii. Tym samym widowisko wyprzedziło "Deadpoola & Wolverine'a", który w 2024 roku zakończył kinową podróż z wynikiem 1,33 miliarda dolarów.
"Odyseja" na szczycie filmów z kategorią R
W gronie najbardziej dochodowych filmów z kategorią R znajdują się również "Joker
" oraz "Oppenheimer
".
Obecna czołówka wygląda następująco:
"Odyseja
" (2026) – 1,34 mld dolarów
"Deadpool & Wolverine
" (2024) – 1,33 mld dolarów
"Joker
" (2019) – 1,07 mld dolarów
"Oppenheimer
" (2023) – 983 mln dolarów Ryan Reynolds
pogratulował już sukcesu Nolanowi
, dołączając klip z fragmentami "Odysei" zmontowanymi ze sceną walki Deadpoola i Wolverine'a w... Hondzie Odyssey.
Film jest również największym sukcesem kasowym w dotychczasowej karierze Nolana
. Jego poprzednim rekordzistą był "Mroczny Rycerz powstaje
", który zarobił na świecie 1,08 miliarda dolarów. "Odyseja
" ma natomiast według obecnych prognoz zakończyć kinowy etap z wynikiem w okolicach 1,6 miliarda dolarów. To czwarty film Nolana
z kategorią R - przed "Odyseją
" i "Oppenheimerem
" taką kategorię otrzymały "Bezsenność
" oraz "Memento
".
Film ma jeszcze trochę do nadrobienia na rodzimym rynku Nolana
. W Ameryce Północnej produkcja zarobiła dotąd około 515 milionów dolarów. To wciąż mniej niż wynik "Deadpoola i Wolverine'a
", który w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie osiągnął 632 miliony dolarów.
"Odyseja" - zwiastun