"Odyseja" zekranizowana przez AI. Zobacz zwiastun filmu "Odysseus: The Fall"

Dziś rozpoczyna się podbój światowych kin przez widowisko Christophera Nolana "Odyseja". Ale nie jest to jedyna wersja eposu Homera, którą widzowie mogą oglądać. Swoją premierę miała już produkcja Asylum "The Odyssey". Zaś wkrótce będziecie też mogli obejrzeć "Odysseus: The Fall". Ten film jest o tyle niezwykły, że został zrealizowany przez sztuczną inteligencję Kling AI.
Tak wygląda Odyseusz od AI
Za "Odysseus: The Fall"
odpowiada Ash Koosha
i studio Fountain O. To ich drugi głośny film AI. Pierwszym był dokument "Dreams of Violets" o protestach w Iranie, który przeszedł do historii jako pierwszy film zrobiony przez AI, który znalazł się w programie dużego festiwalu filmowego (w tym przypadku była to Tribeca). W "Odysseus: The Fall" AI stworzyło wszystkich aktorów, scenografię oraz pracę kamery.
Aktorzy zostali skonstruowani na podstawie wizerunków rzeczywistych osób, które zgodziły się przekazać je na potrzeby tego filmu. Jednak to człowiek - Ash Koosha - jest autorem scenariusza i reżyserem całości.
"Odysseus: The Fall"
oferuje alternatywną wersję historii tułaczki Odyseusza. Widzowie będą świadkami poszarpanych wspomnień tonącego człowieka z jego ostatnich minut życia - podróży, która w istocie jest sądem, gdzie każdy potwór nosi ślady jego własnej ręki. Gdy odrzeć tę historię ze słowa "sprytny", pozostaje człowiek, który musi rozliczyć się z tym, co naprawdę zrobił, by wrócić do domu. Kończy się tam, gdzie pieśni nigdy nie docierają: nie powitaniem bohatera, lecz przebaczeniem ofiarowanym przez jedyną osobę, która dokładnie wie, kim naprawdę jest.
Film będzie miał swoją premierę jeszcze w tym roku.
Zwiastun filmu "Odysseus: The Fall"