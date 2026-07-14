Christopher Nolan odpowiada na pesymistyczne słowa Matta Damona. Mówi o przyszłości kina i AI

Christopher Nolan odniósł się do wypowiedzi Matta Damona, który podczas promocji "Odysei" stwierdził, że praca nad filmem przypomniała mu dawne czasy Hollywood i może być jedną z ostatnich okazji do realizacji tak widowiskowej produkcji.
Nolan o przyszłości kina
Getty Images © Aalok Soni
Aktor mówił wcześniej, że miał wrażenie powrotu do początków swojej kariery, dodając: Wiedziałem, że to ostatnia szansa, jaką będę miał, by zrobić coś takiego. Nie sądzę, by studia jeszcze długo przeznaczały środki na kręcenie filmów w ten sposób. W rozmowie z The Telegraph Nolan przyznał, że rozumie, co Damon miał na myśli, ale nie podziela jego pesymizmu: Wydaje mi się, że rozumiem, do czego Matt zmierzał, bo rzeczywiście minęło sporo czasu, odkąd ktoś zrealizował film na taką skalę, podróżując po świecie i angażując tysiące statystów. Jest jednak w takim spojrzeniu pewien defetyzm, z którym się nie zgadzam. Uważam, że kino jest żywe, niezbędne i nieustannie się zmienia. Mamy dziś wielu świetnych młodych twórców, którzy rozwijają to medium na własnych zasadach.
Reżyser jako przykłady wskazał Curry'ego Barkera
("Obsesja
") oraz Kane'a Parsonsa
("Backrooms
"), których uznał za przedstawicieli nowego pokolenia filmowców odnoszących sukcesy dzięki oryginalnym pomysłom. Nolan
odniósł się również do przekonania, że młodzi widzowie nie są zainteresowani ambitniejszym kinem. Nigdy nie wierzyłem w argumenty, że współczesna młodzież ma zbyt krótki czas skupienia, by obejrzeć trzygodzinny grecki epos.
Twórca zwrócił uwagę, że filmy takie jak "Backrooms
", mimo swojej eksperymentalnej formy, cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodej publiczności. Reżyser poruszył także temat sztucznej inteligencji. Jego zdaniem entuzjazm wobec AI w branży filmowej jest znacznie mniejszy, niż mogłoby się wydawać
. Nigdy wcześniej nie widziałem, by rzekomo przełomowa technologia została tak szybko odrzucona. Młode pokolenie natychmiast rozpoznaje i odrzuca treści generowane przez AI. Widzą je takimi, jakie są.
Jako przykład podał właśnie fakt, że Barker
i Parsons
w swoich filmach stosowali praktyczne efekty.
"Odyseja" - zwiastun filmu