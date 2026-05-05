"Odyseja". Jest nowy zwiastun! Tak Christopher Nolan ożywił mit

Christopher Nolan powraca w tym roku z nowym widowiskiem. Czy czeka nas kinowa uczta? Możecie już odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo do sieci trafił właśnie nowy zwiastun filmu "Odyseja". Sprawdźcie, co nas czeka.

"Odyseja", jak sama nazwa wskazuje, jest adaptacją słynnego eposu Homera. Opowiada o wydarzeniach rozgrywających się po zakończeniu wojny trojańskiej. Jeden z jej bohaterów, król Itaki Odyseusz, rozpoczyna podróż powrotną do domu. To, co powinno być krótką wyprawą, zmienia się w 10-letnią przygodę pełną niebezpieczeństw, legendarnych stworzeń i wtrącania się we wszystko bogów. A tymczasem w Itace żona i syn Odyseusza stają przez coraz trudniejszym zadaniem pozostania wiernymi i pełnymi nadziei...


Jest to drugi po "Oppenheimerze" film Christophera Nolana zrealizowany dla studia Universal. Obraz został nakręcony kamerami IMAX, ale oczywiście pojawi się we wszystkich rodzajach kin. Premiera filmu zaplanowana jest na połowę lipca.

Gwiazdą obrazu jest Matt Damon. W obsadzie są również m.in. Charlize Theron, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Mia Goth czy Elliot Page

Ci, którzy nad filmem pracowali (jak Tom Holland) lub już mieli okazję go obejrzeć, twierdzą, że Nolan nakręcił kolejne arcydzieło. Zwykli śmiertelnicy na razie mogą sobie wyrabiać zdanie oglądając zwiastun.

