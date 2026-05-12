"Odyseja". Kogo gra Lupita Nyong’o? Christopher Nolan odpowiada

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji castingowych, jakie podjął Christopher Nolan, było obsadzenie Lupity Nyong’o w filmie "Odyseja". Przez wiele osób została ona przyjęta z wściekłością. Teraz okazuje się, że malkontenci będą mieli jeszcze więcej powodów do niezadowolenia, bo Nyong’o ma w filmie Nolana aż DWIE ROLE.
Dwa razy więcej Lupity Nyong’o w "Odysei"
Nowe informacje pochodzą z wywiadu, którego Nolan udzielił "Time Magazine". Ujawnił w nim, że Lupita Nyong’o
zagrała w filmie "Odyseja
" dwie role.
Jakie? Pierwsza rola to Helena
. O tym wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Helena to w mitologii greckiej córka Zeusa i Ledy. Była najpiękniejszą kobietą świata. O jej rękę starał się każdy, nawet sam Odyseusz. To ona (a dokładniej jej "porwanie") stało się pretekstem do wybuchu wojny trojańskiej. Akcja "Odysei" będzie się rozgrywać pod koniec wojny i po jej zakończeniu. Drugą rolą, którą zagrała Nyong’o, jest Klitajmestra.
To przyrodnia siostra Heleny. Jednym z jej mężów był Agamemnon, którego brat Menelaos był mężem Heleny. Agamemnon zdobył Klitajmestrę zabijając jej męża i ich dziecko oraz gwałcąc ją. Klitajmestra nigdy mu tego nie wybaczyła, a czarę goryczy przelała decyzja Agamemnona o złożeniu ich córki Ifigenii w ofierze Artemidzie. Wraz ze swoim kochankiem Klitajmestra zamordowała Agamemnona. Czego nie zaakceptował jej syn Orestes. W końcu dokonał najgorszej zbrodni w oczach starożytnych Greków - matkobójstwa. W literackim pierwowzorze "Odysei" jest opowieść o tym, jak Menelaos pojawia się w Mykenach na stypie.
Jak dużo ekranowego czasu ma Nyong’o
? To zupełnie inne pytanie. Nie znamy na nie na razie odpowiedzi.
Zwiastun filmu "Odyseja"