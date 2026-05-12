Newsy Filmy "Odyseja". Kogo gra Lupita Nyong’o? Christopher Nolan odpowiada
Filmy

"Odyseja". Kogo gra Lupita Nyong’o? Christopher Nolan odpowiada

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Odyseja%22.+Kogo+gra+Lupita+Nyong%E2%80%99o+Christopher+Nolan+odpowiada-166551
&quot;Odyseja&quot;. Kogo gra Lupita Nyong’o? Christopher Nolan odpowiada
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji castingowych, jakie podjął Christopher Nolan, było obsadzenie Lupity Nyong’o w filmie "Odyseja". Przez wiele osób została ona przyjęta z wściekłością. Teraz okazuje się, że malkontenci będą mieli jeszcze więcej powodów do niezadowolenia, bo Nyong’o ma w filmie Nolana aż DWIE ROLE.

Dwa razy więcej Lupity Nyong’o w "Odysei"



Nowe informacje pochodzą z wywiadu, którego Nolan udzielił "Time Magazine". Ujawnił w nim, że Lupita Nyong’o zagrała w filmie "Odyseja" dwie role.

Jakie? Pierwsza rola to Helena. O tym wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Helena to w mitologii greckiej córka Zeusa i Ledy. Była najpiękniejszą kobietą świata. O jej rękę starał się każdy, nawet sam Odyseusz. To ona (a dokładniej jej "porwanie") stało się pretekstem do wybuchu wojny trojańskiej. Akcja "Odysei" będzie się rozgrywać pod koniec wojny i po jej zakończeniu.


Drugą rolą, którą zagrała Nyong’o, jest Klitajmestra. To przyrodnia siostra Heleny. Jednym z jej mężów był Agamemnon, którego brat Menelaos był mężem Heleny. Agamemnon zdobył Klitajmestrę zabijając jej męża i ich dziecko oraz gwałcąc ją. Klitajmestra nigdy mu tego nie wybaczyła, a czarę goryczy przelała decyzja Agamemnona o złożeniu ich córki Ifigenii w ofierze Artemidzie. Wraz ze swoim kochankiem Klitajmestra zamordowała Agamemnona. Czego nie zaakceptował jej syn Orestes. W końcu dokonał najgorszej zbrodni w oczach starożytnych Greków - matkobójstwa. W literackim pierwowzorze "Odysei" jest opowieść o tym, jak Menelaos pojawia się w Mykenach na stypie.

Jak dużo ekranowego czasu ma Nyong’o? To zupełnie inne pytanie. Nie znamy na nie na razie odpowiedzi.

Zwiastun filmu "Odyseja"




Powiązane artykuły Lupita Nyong'o

Zobacz wszystkie artykuły

Odyseja  (2026)

 Odyseja

Powrót Odyseusza  (2024)

 Powrót Odyseusza

Odyseja  (1997)

 Odyseja

Spojrzenie Odyseusza  (1995)

 Spojrzenie Odyseusza

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Siedmiu wspaniałych". Michael Ealy jako Vin Tanner

2 komentarze
VOD Filmy

Fani wściekli na Amazon, bo nie pokaże filmu z Henrym Cavillem w kinach

5 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Stanisława Celińska. Aktorka miała 79 lat

45 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

TAURON Nowe Horyzonty: Nowy partner tytularny i identyfikacja

Filmy

Liam Neeson przebije "Wszystko wszędzie naraz"?

Seriale

Zobacz zwiastun serialu "Morfeusz". Premiera w SkyShowtime

5 komentarzy
Filmy

Felicity Jones jako zaginiona pisarka

3 komentarze