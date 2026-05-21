Burza wokół "Odysei" Nolana. Lupita Nyong'o odpowiada krytykom: "To opowieść mitologiczna"
Lupita Nyong’o odniosła się do internetowej krytyki dotyczącej jej roli Heleny Trojańskiej w "Odysei" Christophera Nolana. Aktorka skomentowała opinie komentatorów internetowych, którzy twierdzili, że czarnoskóra aktorka nie powinna wcielać się w tę postać, określaną w mitologii jako najpiękniejsza kobieta świata.

Nyong'o zabiera głos



W rozmowie dla magazynu "Elle” Nyong’o podkreśliła przede wszystkim, że film Nolana nie jest historycznym dramatem, lecz adaptacją mitologicznej opowieści. Dodała również, że wspiera wizję reżysera i sposób, w jaki interpretuje on klasyczną opowieść Homera. Stwierdziła też, że nie zamierza poświęcać energii na odpowiadanie na internetowe ataki. Jak podkreśliła, krytyka będzie istnieć niezależnie od tego, czy zdecyduje się na nią reagować.

Aktorka zwróciła też uwagę na międzynarodowy i różnorodny charakter obsady filmu. Jej zdaniem skala historii przedstawionej w "Odysei" wymaga szerokiego i współczesnego spojrzenia na casting. Odniosła się również do samej Heleny Trojańskiej. Przyznała, że nie interesuje jej granie samego wyobrażenia piękna i że uważa to za niemożliwe - jak wyjaśniła, znacznie ważniejsze jest dla niej odkrycie tego, kim bohaterka jest poza swoim wyglądem.

Kontrowersje wokół castingu przybrały na sile po wpisie konserwatywnego komentatora Matta Walsha, który w serwisie X skrytykował decyzję obsadową Nolana. Wpis został następnie podbity przez Elona Muska, który odpowiedział na niego krótkim: "Prawda". W innym wpisie Musk stwierdził, że Nolan dokonał takich a nie innych wyborów castingowych, ponieważ liczy na nagrody. 

"Odyseja" zadebiutuje 17 lipca.

