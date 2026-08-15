"Odzyskany" z Filipem Gurłaczem i Andrzejem Mastalerzem już w kinach

Czy można odbudować relację zniszczoną przez lata nieobecności? Czy przebaczenie może stać się początkiem nowego życia? "Odzyskany", pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego, to opowieść o rodzinie, uzależnieniu, utraconym dzieciństwie i drugiej szansie. W filmie występują Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz i Maria Gładkowska. Produkcja od 14 sierpnia jest dostępna w kinach.
Ewangelia według świętego Łukasza zna historię syna marnotrawnego. Chłopak odchodzi, roztrwania majątek, a później wraca do ojca. Ojciec wybiega mu naprzeciw.
W "Odzyskanym" Marcin Kwaśny
odwraca tę perspektywę. To nie syn jest tym, który odchodzi. Marnotrawnym staje się ojciec – człowiek uzależniony od alkoholu, który opuszcza rodzinę i przez lata nie uczestniczy w życiu swojego syna. Kiedy w końcu wraca, nie czeka na niego jednak otwarte przyjęcie.
Bo jak miałby przyjąć go syn, który zamiast dzieciństwa dostał przedwczesną dorosłość?
Janek (Filip Gurłacz
) opiekuje się ciężko chorą matką (Maria Gładkowska
) i próbuje utrzymać dom. Aby zdobyć pieniądze na leczenie, podejmuje coraz bardziej ryzykowne decyzje. W pewnym momencie w jego życie ponownie wkracza ojciec (Andrzej Mastalerz
) – człowiek, który zawiódł go najbardziej. To spotkanie staje się początkiem historii o tym, czy relację zbudowaną na bólu, rozczarowaniu i latach nieobecności można jeszcze uratować.
Filip Gurłacz: "Traktuję ten film jako pewnego rodzaju służbę" Filip Gurłacz
, który wciela się w Janka, przyznaje, że "Odzyskany"
był dla niego czymś więcej niż kolejnym zawodowym projektem. "Są jednak także filmy, które dają mi nadzieję. Jestem idealistą i wierzę, że sztuka potrafi wpływać na ludzi, zmieniać świat, poruszać, tłumaczyć i inspirować do zmian. To zdarza się bardzo rzadko, ale są projekty utwierdzające mnie w tym przekonaniu. Odzyskany jest właśnie jednym z nich" – mówi aktor. Gurłacz
podkreśla, że udział w filmie traktował jako "pewnego rodzaju służbę". Jego zdaniem historia Janka może skłonić widzów do refleksji nad wiarą, miłością i wolnością. Rola młodego człowieka, który został zmuszony do zbyt szybkiego dorosłego życia, miała dla aktora również osobisty wymiar. Jak mówi, praca nad filmem przypomniała mu, jak ważne są rodzina, czas i obecność.
Andrzej Mastalerz: "To film o nadziei przez duże N" Andrzej Mastalerz
w roli ojca Janka mierzy się z postacią człowieka, który przez uzależnienie stracił lata własnego życia i przede wszystkim – relację z synem. Aktor podkreślał podczas premiery, że "Odzyskany"
nie jest wyłącznie historią o uzależnieniu. "To jest film o nadziei, o walce, o potrzebie miłości. A przede wszystkim o naszym codziennym zmaganiu" – mówił Mastalerz
. W jego ocenie historia Janka może być bliska także osobom, które nigdy nie znalazły się w sytuacji przedstawionej bezpośrednio na ekranie. Każdy może bowiem odnaleźć w niej własne doświadczenia, wybory i momenty, w których musiał zdecydować, co zrobić dalej. "To jest film o nadziei przez duże N".
Maria Gładkowska i perspektywa matki Maria Gładkowska
wciela się w matkę Janka – ciężko chorą kobietę, którą syn otacza opieką. Jej obecność w historii sprawia, że rodzinny dramat nie ogranicza się do relacji ojca i syna. Choroba matki staje się jednym z powodów, dla których Janek zostaje zmuszony do przejęcia odpowiedzialności, która powinna należeć do dorosłych. Dzięki temu film pokazuje uzależnienie nie tylko jako problem osoby pijącej, ale również jako doświadczenie całej rodziny – dzieci, partnerów i bliskich, którzy przez lata ponoszą konsekwencje cudzych decyzji.
Krytycy: "Solidny debiut" i opowieść o możliwości przemiany
Pierwsze opinie krytyków zwracają uwagę przede wszystkim na aktorstwo, ton filmu i jego stosunek do kina religijnego.
Łukasz Adamski określił "Odzyskanego"
jako "inspirujący film", który wychodzi poza schemat typowego "christian movie". Zwrócił uwagę na subtelność filmu i aktorstwo, podsumowując go słowami: "Solidny debiut!".
Łukasz Maciejewski odczytuje film jako osobiste wyznanie jego twórców i opowieść o możliwości przemiany.
"Film prezentujący wartości, w które wierzą autorzy, i wskazujący, że przemiana jest możliwa – "odzyskanie" siebie jest możliwe. Trzeba tylko zaufać" – napisał krytyk, podkreślając jednocześnie "żarliwe aktorstwo Andrzeja Mastalerza
i Filipa Gurłacza
".
Film, który ma zostawić światło Filip Gurłacz
mówi, że szczególnie ceni historie, które nie pozostawiają widza wyłącznie w poczuciu beznadziei. "Uwielbiam filmy, które kończą się światłem i nadzieją" – podkreśla aktor. Ma nadzieję, że właśnie z takim światłem widzowie opuszczą kino po seansie "Odzyskanego"
. "Odzyskany"
trwa 85 minut. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Marcin Kwaśny
, a muzykę skomponował Robert Janson. W rolach głównych występują Filip Gurłacz
, Andrzej Mastalerz
, Maria Gładkowska
i Remigiusz Jankowski
. Film jest dostępny w kinach od 14 sierpnia 2026 roku. To historia, w której pytanie o przebaczenie nie jest abstrakcyjnym problemem moralnym. Dotyczy konkretnych ludzi, konkretnych ran i lat, których nie da się cofnąć.
Czy można odzyskać człowieka, który kiedyś sam się zgubił? I czy można odzyskać relację, którą przez lata niszczyła nieobecność? "Odzyskany"
próbuje odpowiedzieć na te pytania, nie odbierając widzowi prawa do własnej odpowiedzi.
Informacja sponsorowana