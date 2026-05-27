Amazon ma nowy serialowy hit. Tylko "Pierścienie Władzy" i "Fallout" oglądały się lepiej

Hokeiści wciąż cieszą się popularnością widzów. Po sukcesie HBO i serialu "Gorąca rywalizacja", teraz Amazon chwali się świetnymi wynikami oglądalności serialu "Off Campus".
Udany start serialu "Off Campus"
Serial "Off Campus
" miał swoją premierę dwa tygodnie temu. Amazon pochwalił się wynikami oglądalności z pierwszych 12 dni obecności tytułu na platformie Prime Video.
Z danych ujawnionych przez Amazon wynika, że "Off Campus
" przynajmniej przez kilka minut obejrzało już 36 milionów ludzi.
Zdaniem koncernu jest to trzeci najlepszy debiut w historii platformy Prime Video
. Większą widownię na starcie miały tylko "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Fallout"
.
"Off Campus
" masowo przyciągnął do platformy młodą kobiecą widownię. Amazon twierdzi, że w tej grupie demograficznej wyniki są najlepsze w historii platformy Prime Video. Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi widząc tak zaangażowaną społeczność wyrosłą wokół pierwszego sezonu
- komentuje wyniki Peter Friedlander, szef działu telewizyjnego Amazon MGM Studios.
Serial "Off Campus
" powstał na bazie bestsellerowej serii romansów autorstwa Elle Kennedy
opowiadającej o miłosnych perypetiach członków pewnej drużyny hokejowej. W pierwszym sezonie oglądamy historię Garreta (Belmont Cameli
) i Hannah (Ella Bright
).
