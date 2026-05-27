Newsy Seriale Amazon ma nowy serialowy hit. Tylko "Pierścienie Władzy" i "Fallout" oglądały się lepiej
The Hollywood Reporter
Hokeiści wciąż cieszą się popularnością widzów. Po sukcesie HBO i serialu "Gorąca rywalizacja", teraz Amazon chwali się świetnymi wynikami oglądalności serialu "Off Campus".

Serial "Off Campus" miał swoją premierę dwa tygodnie temu. Amazon pochwalił się wynikami oglądalności z pierwszych 12 dni obecności tytułu na platformie Prime Video.

Z danych ujawnionych przez Amazon wynika, że "Off Campus" przynajmniej przez kilka minut obejrzało już 36 milionów ludzi. Zdaniem koncernu jest to trzeci najlepszy debiut w historii platformy Prime Video. Większą widownię na starcie miały tylko "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Fallout".


"Off Campus" masowo przyciągnął do platformy młodą kobiecą widownię. Amazon twierdzi, że w tej grupie demograficznej wyniki są najlepsze w historii platformy Prime Video.

Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi widząc tak zaangażowaną społeczność wyrosłą wokół pierwszego sezonu - komentuje wyniki Peter Friedlander, szef działu telewizyjnego Amazon MGM Studios.

Serial "Off Campus" powstał na bazie bestsellerowej serii romansów autorstwa Elle Kennedy opowiadającej o miłosnych perypetiach członków pewnej drużyny hokejowej. W pierwszym sezonie oglądamy historię Garreta (Belmont Cameli) i Hannah (Ella Bright).

