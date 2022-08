"Ogień, lód i żelazo", czyli prawdziwa historia wojen i intryg o tron

Odkrywanie prawdziwych postaci i wydarzeń historycznych w fikcji może dostarczyć nie mniej emocji niż dobry film czy serial. Dla fanów serialowej " Gry o tron " albo "Pieśni lodu i ognia" George’a R.R. Martina na pewno znajome będą takie sceny:Po śmierci ojca młody chłopak mobilizuje wierne mu siły i rusza w bój o władzę. Naprzeciwko niego staje królowa, która na tronie wolałaby widzieć raczej swojego syna sadystę.Na weselu zamiast wina strumieniami leje się krew.Szalony król, lubujący się w torturach. Wrzaski poddawanych kaźni więźniów sprawiają mu przyjemność, ale kiedy sam zostaje lekko ranny, natychmiast zaczyna płakać i zawodzić z bólu.Jeśli jesteście fanami serialu lub książek, przed oczami musieli stanąć wam konkretni bohaterowie – może ulubieni, a może tacy, których kochaliście nienawidzić. To właśnie ich odnajdziecie w tej książce – chociaż może nie do końca tak, jak się tego spodziewacie.Losy Robba Starka meandrują podobnie jak te Edwarda IV Yorka. Brienne z Tarthu ma zaskakująco wiele wspólnego z Joanną d’Arc, a Tywin Lannister bardzo przypomina Edwarda Długonogiego.Ed West spędził dziesiątki godzin nad książkami Martina i dziejami Europy. Skrupulatnie sprawdzał, kto został przeniesiony z kart historii na karty powieści, jakie wydarzenia uległy fantastycznemu przeobrażeniu i przede wszystkim – o co chodziło z tymi smokami?