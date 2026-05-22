"Ojciec chrzestny". Będzie czwarty film. Paramount kupuje prawa

The Hollywood Reporter
Wygląda na to, że jedna z najsłynniejszych trylogii filmowych świat dostanie nowy rozdział. Paramount Pictures zakupiło bowiem prawa do "Connie".

Co to jest "Connie"?



"Connie" to powieść autorstwa Adriany Trigiani, która rozpaliła rynek wydawniczy do czerwoności. Random House niedawno wygrało aukcję i kupiło prawa do wydania powieści za ośmiocyfrową kwotę. Ile zapłacił Paramount za ekranizację, tego nie wiemy.

Powieść "Connie" trafi na księgarski rynek w 2027 roku. Książka została zaakceptowana przez spadkobierców Mario Puzo.


W "Connie" wracamy do wydarzeń znanych z trylogii "Ojciec chrzestny". Zobaczymy je jednak z nowej perspektywy. Bohaterką książki jest bowiem Connie Corleone, jedyna córka Vito Corleone, siostra Sonny'ego, Fredo i Michaela.

Connie wbrew woli ojca wyszła za Carlo Rizziego, popełniając mezalians (Carlo nie jest Sycylijczykiem). Małżeństwo zawarte z miłości nie okazuje się dla Connie szczęśliwe. Ostatecznie Carlo zostanie zabity. W trzeciej części "Ojca chrzestnego", rozgrywającej się wiele lat później, Connie staje się bliską współpracownicą Michaela i aktywnie uczestniczy w działalności rodziny Corleone.

Jak znane wydarzenia zostaną pokazane z jej perspektywy? Tego rzecz jasna na razie nie wiemy.

Wiemy za to, że Francis Ford Coppola, który wyreżyserował wszystkie trzy części "Ojca chrzestnego", nie będzie miał nic wspólnego z nowym filmem. Tak przynajmniej powiedzieli jego przedstawiciele portalowi The Hollywood Reporter.

