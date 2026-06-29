Newsy "Ojczyzna": Jak Dolny Śląsk zagrał na ekranie powojenne Niemcy
news

"Ojczyzna": Jak Dolny Śląsk zagrał na ekranie powojenne Niemcy

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/%22Ojczyzna%22%3A+Jak+Dolny+%C5%9Al%C4%85sk+zagra%C5%82+na+ekranie+Niemcy-167339
&quot;Ojczyzna&quot;: Jak Dolny Śląsk zagrał na ekranie powojenne Niemcy
W kinach możecie zobaczyć nagrodzony w Cannes dramat Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". My tymczasem zachęcamy Was do obejrzenia materiału, w którym o fascynujących kulisach realizacji filmu opowiadają scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego Magdalena Kozłowska, kierowniczka Silesia Film Comission Justyna Juszczyk oraz dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu Robert Banasiak.      


"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. 

Powiązane artykuły Ojczyzna

Zobacz wszystkie artykuły

Ojczyzna  (2026)

 Ojczyzna

Najnowsze Newsy

Filmy

Batman z uniwersum DC wybrany

Inne Filmy

Universal zostanie wystawiony na sprzedaż? Comcast się dzieli

2 komentarze
Filmy

Lipcowe odsłony projektu "50 na 51"

Gry

Gamescom 2026 stawia na dostępność, ekologię i demokrację

Gry

Ostatni moment na zgłoszenia do Best Student Game Awards

Wideo

Twórca "Nosferatu" nakręcił horror o wilkołaku (ZWIASTUN)

20 komentarzy
Gry

PlayStation 6 będzie droższy od Steam Machine?

4 komentarze