"Ojczyzna": Jak Dolny Śląsk zagrał na ekranie powojenne Niemcy

W kinach możecie zobaczyć nagrodzony w Cannes dramat Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". My tymczasem zachęcamy Was do obejrzenia materiału, w którym o fascynujących kulisach realizacji filmu opowiadają scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego Magdalena Kozłowska, kierowniczka Silesia Film Comission Justyna Juszczyk oraz dyrektor Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu Robert Banasiak.
"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.