"Ojczyzna": Zobaczcie zwiastun wyróżnionego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego

Mamy zwiastun i plakat filmu "Ojczyzna". Nowa produkcja w reżyserii Pawła Pawlikowskiego wyróżniona na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes zadebiutuje w polskich kinach 19 czerwca. W sieci właśnie zadebiutował trailer filmu.
O czym opowiada "Ojczyzna"?
"Ojczyzna
" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler
), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller
) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.
W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara® Sandrę Hüller
("Strefa interesów
") i Hannsa Zischlera
("Monachium
"). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski
i Henk Handloegten
. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala
("Hamnet
"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko
("Ministranci
") oraz scenografów Katarzynę Sobańską
i Marcela Sławińskiego
("Lalka
"). Charakteryzację przygotował Waldemar Pokromski
, za montaż razem z Pawłem Pawlikowskim
odpowiadał Piotr Wójcik
PSM.
"Ojczyzna" – zobaczcie zwiastun