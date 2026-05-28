"Ojczyzna": Zobaczcie zwiastun wyróżnionego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego

Mamy zwiastun i plakat filmu "Ojczyzna". Nowa produkcja w reżyserii Pawła Pawlikowskiego wyróżniona na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes zadebiutuje w polskich kinach 19 czerwca. W sieci właśnie zadebiutował trailer filmu. 
       

"Ojczyzna" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.
           
W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara® Sandrę Hüller ("Strefa interesów") i Hannsa Zischlera ("Monachium"). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara operatora Łukasza Żala ("Hamnet"), kostiumografkę Aleksandrę Staszko ("Ministranci") oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego ("Lalka"). Charakteryzację przygotował Waldemar Pokromski, za montaż razem z Pawłem Pawlikowskim odpowiadał Piotr Wójcik PSM.

